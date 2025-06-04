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Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 04.06.2025 (обновлено: 22:16 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/agenty-2020833923.html
Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ
Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ - РИА Новости, 04.06.2025
Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ
Задержанная жительница Севастополя призналась на видео ЦОС ФСБ России, что по заказу СБУ сделала снимки объекта ПВО близ Керчи, а также подожгла... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:28:00+03:00
2025-06-04T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
керчь
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Задержанная жительница Севастополя призналась на видео ЦОС ФСБ России, что по заказу СБУ сделала снимки объекта ПВО близ Керчи, а также подожгла трансформаторную будку. В среду ФСБ сообщила, что силовики задержали в Крыму жительниц Нижнегорского района и Севастополя, передававших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащих Черноморского флота. &quot;Он (куратор. — Прим. ред.) попросил снять видео и сделать фотографии ПВО, которая находилась недалеко от Керчи, и отправить ему. Я так и сделала. После этого он попросил меня поджечь трансформаторную будку. В августе 2023 года я ее подожгла. Периодически он выходил на связь и просил снять ПВО&quot;, — сказала жительница Севастополя.Вторая задержанная сообщила, что в августе 2023 года инициативно собирала и передавала военной разведке Украины сведения о расположении подразделений Минобороны в Крыму. "Впоследствии по этим подразделениям были нанесены огневые поражения", — добавила она.
https://ria.ru/20250421/krym-2012460655.html
севастополь
керчь
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Видео задержания женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины
Видео от ФСБ о задержании в Крыму двух женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины
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происшествия, севастополь, керчь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Керчь, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ

ФСБ показала видео с признаниями задержанных в Крыму двух женщин — агентов СБУ

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Задержанная жительница Севастополя призналась на видео ЦОС ФСБ России, что по заказу СБУ сделала снимки объекта ПВО близ Керчи, а также подожгла трансформаторную будку.
В среду ФСБ сообщила, что силовики задержали в Крыму жительниц Нижнегорского района и Севастополя, передававших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащих Черноморского флота.
«

"Он (куратор. — Прим. ред.) попросил снять видео и сделать фотографии ПВО, которая находилась недалеко от Керчи, и отправить ему. Я так и сделала. После этого он попросил меня поджечь трансформаторную будку. В августе 2023 года я ее подожгла. Периодически он выходил на связь и просил снять ПВО", — сказала жительница Севастополя.

Вторая задержанная сообщила, что в августе 2023 года инициативно собирала и передавала военной разведке Украины сведения о расположении подразделений Минобороны в Крыму. "Впоследствии по этим подразделениям были нанесены огневые поражения", — добавила она.
Задержание жителя Крыма, который передавал данные СБУ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольКерчьРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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