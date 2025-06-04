https://ria.ru/20250604/agenty-2020833923.html

Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ

Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ - РИА Новости, 04.06.2025

Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ

Задержанная жительница Севастополя призналась на видео ЦОС ФСБ России, что по заказу СБУ сделала снимки объекта ПВО близ Керчи, а также подожгла... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:28:00+03:00

2025-06-04T12:28:00+03:00

2025-06-04T22:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

керчь

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020824715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab6c07c5f52646c5a8b9f13ead0d9f9a.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Задержанная жительница Севастополя призналась на видео ЦОС ФСБ России, что по заказу СБУ сделала снимки объекта ПВО близ Керчи, а также подожгла трансформаторную будку. В среду ФСБ сообщила, что силовики задержали в Крыму жительниц Нижнегорского района и Севастополя, передававших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащих Черноморского флота. "Он (куратор. — Прим. ред.) попросил снять видео и сделать фотографии ПВО, которая находилась недалеко от Керчи, и отправить ему. Я так и сделала. После этого он попросил меня поджечь трансформаторную будку. В августе 2023 года я ее подожгла. Периодически он выходил на связь и просил снять ПВО", — сказала жительница Севастополя.Вторая задержанная сообщила, что в августе 2023 года инициативно собирала и передавала военной разведке Украины сведения о расположении подразделений Минобороны в Крыму. "Впоследствии по этим подразделениям были нанесены огневые поражения", — добавила она.

https://ria.ru/20250421/krym-2012460655.html

севастополь

керчь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео задержания женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины Видео от ФСБ о задержании в Крыму двух женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины 2025-06-04T12:28 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, керчь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины