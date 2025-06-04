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Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ
Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ - РИА Новости, 04.06.2025
Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ
Задержанная жительница Севастополя призналась на видео ЦОС ФСБ России, что по заказу СБУ сделала снимки объекта ПВО близ Керчи, а также подожгла... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:28:00+03:00
2025-06-04T12:28:00+03:00
2025-06-04T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
керчь
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Задержанная жительница Севастополя призналась на видео ЦОС ФСБ России, что по заказу СБУ сделала снимки объекта ПВО близ Керчи, а также подожгла трансформаторную будку. В среду ФСБ сообщила, что силовики задержали в Крыму жительниц Нижнегорского района и Севастополя, передававших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащих Черноморского флота. "Он (куратор. — Прим. ред.) попросил снять видео и сделать фотографии ПВО, которая находилась недалеко от Керчи, и отправить ему. Я так и сделала. После этого он попросил меня поджечь трансформаторную будку. В августе 2023 года я ее подожгла. Периодически он выходил на связь и просил снять ПВО", — сказала жительница Севастополя.Вторая задержанная сообщила, что в августе 2023 года инициативно собирала и передавала военной разведке Украины сведения о расположении подразделений Минобороны в Крыму. "Впоследствии по этим подразделениям были нанесены огневые поражения", — добавила она.
https://ria.ru/20250421/krym-2012460655.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео задержания женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины
Видео от ФСБ о задержании в Крыму двух женщин, которые сотрудничали со спецслужбами Украины
2025-06-04T12:28
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PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, севастополь, керчь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Керчь, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Появилось видео задержания в Крыму женщин, сотрудничавших с СБУ
ФСБ показала видео с признаниями задержанных в Крыму двух женщин — агентов СБУ