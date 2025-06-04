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В Ачинске завели дело об избиении продавцом подростка, укравшего семечки - РИА Новости, 04.06.2025
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13:17 04.06.2025 (обновлено: 13:24 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/achinsk-2020844695.html
В Ачинске завели дело об избиении продавцом подростка, укравшего семечки
В Ачинске завели дело об избиении продавцом подростка, укравшего семечки - РИА Новости, 04.06.2025
В Ачинске завели дело об избиении продавцом подростка, укравшего семечки
Следователи возбудили уголовное дело против торговца, в красноярском Ачинске избившего 12-летнего подростка за кражу семечек, сообщает региональное управление... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:17:00+03:00
2025-06-04T13:24:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против торговца, в красноярском Ачинске избившего 12-летнего подростка за кражу семечек, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По предварительной версии следствия, 24 мая двое подростков, включая пострадавшего 12-летнего мальчика, зашли в торговый павильон в Привокзальном районе Ачинска. Дети взяли с прилавка товар и попытались уйти. Продавец, заметив это, догнал одного из детей и нанес ему несколько ударов рукой по голове. Подросток обратился в больницу с ушибами головы, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. "Ачинским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ачинска, который подозревается в хулиганских действиях с применением насилия в отношении малолетнего", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что дети схватили горсть семечек и сразу побежали. В краевом главке МВД отмечают, что об инциденте поступило сообщение из медицинского учреждения.
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происшествия, ачинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ачинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ачинске завели дело об избиении продавцом подростка, укравшего семечки

В Ачинске возбудили дело против продавца за избиение подростка за кражу семечек

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против торговца, в красноярском Ачинске избившего 12-летнего подростка за кражу семечек, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
По предварительной версии следствия, 24 мая двое подростков, включая пострадавшего 12-летнего мальчика, зашли в торговый павильон в Привокзальном районе Ачинска. Дети взяли с прилавка товар и попытались уйти. Продавец, заметив это, догнал одного из детей и нанес ему несколько ударов рукой по голове. Подросток обратился в больницу с ушибами головы, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
"Ачинским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ачинска, который подозревается в хулиганских действиях с применением насилия в отношении малолетнего", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что дети схватили горсть семечек и сразу побежали.
В краевом главке МВД отмечают, что об инциденте поступило сообщение из медицинского учреждения.
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ПроисшествияАчинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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