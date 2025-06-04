https://ria.ru/20250604/achinsk-2020844695.html

В Ачинске завели дело об избиении продавцом подростка, укравшего семечки

В Ачинске завели дело об избиении продавцом подростка, укравшего семечки - РИА Новости, 04.06.2025

В Ачинске завели дело об избиении продавцом подростка, укравшего семечки

Следователи возбудили уголовное дело против торговца, в красноярском Ачинске избившего 12-летнего подростка за кражу семечек, сообщает региональное управление... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:17:00+03:00

2025-06-04T13:17:00+03:00

2025-06-04T13:24:00+03:00

происшествия

ачинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против торговца, в красноярском Ачинске избившего 12-летнего подростка за кражу семечек, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По предварительной версии следствия, 24 мая двое подростков, включая пострадавшего 12-летнего мальчика, зашли в торговый павильон в Привокзальном районе Ачинска. Дети взяли с прилавка товар и попытались уйти. Продавец, заметив это, догнал одного из детей и нанес ему несколько ударов рукой по голове. Подросток обратился в больницу с ушибами головы, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. "Ачинским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ачинска, который подозревается в хулиганских действиях с применением насилия в отношении малолетнего", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что дети схватили горсть семечек и сразу побежали. В краевом главке МВД отмечают, что об инциденте поступило сообщение из медицинского учреждения.

https://ria.ru/20250603/mvd-2020671201.html

ачинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ачинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)