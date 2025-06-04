Рейтинг@Mail.ru
Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 04.06.2025 (обновлено: 13:43 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/abkhaziya-2020849702.html
Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня
Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня - РИА Новости, 04.06.2025
Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:37:00+03:00
2025-06-04T13:43:00+03:00
москва
абхазия
россия
сергей лавров
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012184632_0:0:1345:758_1920x0_80_0_0_89e793904677c52eb5db8af857fe9c57.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого июня в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Абхазия, который посетит Россию с первым рабочим визитом после назначения на этот пост в апреле текущего года. Министры обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, которые носят союзнический характер. Будет рассмотрена региональная и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, а также укрепление внешнеполитических позиций Республики Абхазия", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015485603.html
москва
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012184632_113:0:1308:896_1920x0_80_0_0_04291ad2adafcd68cbbcbe52746cc5da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, абхазия, россия, сергей лавров, мария захарова, в мире
Москва, Абхазия, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня

Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии Барцицем 6 июня

© Sputnik / Томас ТхайцукОлег Барциц
Олег Барциц - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Олег Барциц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шестого июня в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Абхазия, который посетит Россию с первым рабочим визитом после назначения на этот пост в апреле текущего года. Министры обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, которые носят союзнический характер. Будет рассмотрена региональная и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, а также укрепление внешнеполитических позиций Республики Абхазия", - сказала Захарова на брифинге.
Президент РФ Владимир Путин и бывший президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Межгосударственные отношения России и Абхазии
10 мая, 00:07
 
МоскваАбхазияРоссияСергей ЛавровМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала