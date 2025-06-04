https://ria.ru/20250604/abkhaziya-2020849702.html

Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня

Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня - РИА Новости, 04.06.2025

Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:37:00+03:00

2025-06-04T13:37:00+03:00

2025-06-04T13:43:00+03:00

москва

абхазия

россия

сергей лавров

мария захарова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012184632_0:0:1345:758_1920x0_80_0_0_89e793904677c52eb5db8af857fe9c57.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого июня в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Абхазия, который посетит Россию с первым рабочим визитом после назначения на этот пост в апреле текущего года. Министры обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, которые носят союзнический характер. Будет рассмотрена региональная и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, а также укрепление внешнеполитических позиций Республики Абхазия", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015485603.html

москва

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, абхазия, россия, сергей лавров, мария захарова, в мире