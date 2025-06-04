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Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня
Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня - РИА Новости, 04.06.2025
Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:37:00+03:00
2025-06-04T13:37:00+03:00
2025-06-04T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого июня в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Абхазия, который посетит Россию с первым рабочим визитом после назначения на этот пост в апреле текущего года. Министры обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, которые носят союзнический характер. Будет рассмотрена региональная и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, а также укрепление внешнеполитических позиций Республики Абхазия", - сказала Захарова на брифинге.
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москва, абхазия, россия, сергей лавров, мария захарова, в мире
Москва, Абхазия, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии 6 июня
Лавров проведет встречу с главой МИД Абхазии Барцицем 6 июня