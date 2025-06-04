https://ria.ru/20250604/a-ha-2020957027.html

Вокалист группы a-ha рассказал о болезни Паркинсона

Вокалист группы a-ha рассказал о болезни Паркинсона - РИА Новости, 04.06.2025

Вокалист группы a-ha рассказал о болезни Паркинсона

Норвежский музыкант, вокалист группы a-ha Мортен Харкет рассказал о том, что у него болезнь Паркинсона, следует из заявления на официальном сайте группы. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:35:00+03:00

2025-06-04T19:35:00+03:00

2025-06-04T19:57:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Норвежский музыкант, вокалист группы a-ha Мортен Харкет рассказал о том, что у него болезнь Паркинсона, следует из заявления на официальном сайте группы. "У Мортена болезнь Паркинсона", - следует из заявления. Сам Харкет отметил, что у него нет проблем с принятием диагноза. "Часть меня хотела раскрыть его. Как я уже сказал, принятие диагноза не было для меня проблемой; меня останавливала потребность в тишине и покое для работы. Я изо всех сил стараюсь не допустить, чтобы весь мой организм пришел в упадок. Это сложный баланс между приемом лекарств и борьбой с их побочными эффектами", - приводятся слова вокалиста в заявлении. Как отмечается, музыкант перенес несколько операций. "Проблемы с моим голосом - одно из многих оснований для неуверенности в моем творческом будущем", - приводятся слова Харкета в заявлении. Трио a-hа было собрано в 1982 году в Осло Мортеном Харкетом, Полом Воктор-Савоем и Магне Фурухольменом.

https://ria.ru/20250404/shura-2009334453.html

https://ria.ru/20250527/shatunov-2019367972.html

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в мире, норвегия, музыка