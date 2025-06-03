https://ria.ru/20250603/zvanie-2020669759.html

Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне СВО

Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне СВО - РИА Новости, 03.06.2025

Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя РФ посмертно военному священнику Антону Савченко, который погиб в зоне специальной военной операции при... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:39:00+03:00

2025-06-03T14:39:00+03:00

2025-06-03T14:54:00+03:00

россия

религия

псков

антоний савченко

владимир путин

русская православная церковь

дмитрий донской

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020669605_0:0:717:403_1920x0_80_0_0_1ad6ab58befc97176be7b50ac9dd50fb.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя РФ посмертно военному священнику Антону Савченко, который погиб в зоне специальной военной операции при исполнении пастырских обязанностей, соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник."За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу – помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2 отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа (посмертно)", - сообщается в указе.Священник погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне спецоперации, сообщили ранее в синодальном отделе по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ). Савченко было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

https://ria.ru/20250417/geroy-2011851566.html

россия

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, псков, антоний савченко, владимир путин, русская православная церковь, дмитрий донской, общество