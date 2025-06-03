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Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне СВО
Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне СВО - РИА Новости, 03.06.2025
Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя РФ посмертно военному священнику Антону Савченко, который погиб в зоне специальной военной операции при... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:39:00+03:00
2025-06-03T14:39:00+03:00
2025-06-03T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя РФ посмертно военному священнику Антону Савченко, который погиб в зоне специальной военной операции при исполнении пастырских обязанностей, соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник."За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу – помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2 отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа (посмертно)", - сообщается в указе.Священник погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне спецоперации, сообщили ранее в синодальном отделе по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ). Савченко было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.
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россия, псков, антоний савченко, владимир путин, русская православная церковь, дмитрий донской, общество
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Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне СВО
Путин: присвоил звание Героя РФ священнику Савченко, погибшему в зоне СВО