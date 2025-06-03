Рейтинг@Mail.ru
Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 03.06.2025 (обновлено: 15:12 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/zhurnalistka--2020673829.html
Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 03.06.2025
Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала в апелляции отказ суда снять с нее статус иноагента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:02:00+03:00
2025-06-03T15:12:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
московский городской суд
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990483126_0:28:3001:1716_1920x0_80_0_0_b0feda7a4a4fdc2bd3d5662d4b3d6325.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала в апелляции отказ суда снять с нее статус иноагента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."Зарегистрирована апелляционная жалоба Ивлевой-Йорк* В.М.", - сказали в суде.Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря прошлого года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины, выступала против СВО.Журналистка оспорила решение Минюста, но Замоскворецкий суд Москвы в апреле отклонил ее жалобу.* Внесена Минюстом в реестр иноагентов
https://ria.ru/20250530/inoagenty-2020024957.html
https://ria.ru/20250523/minjust-2018736950.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990483126_50:0:2717:2000_1920x0_80_0_0_900dcdd080519bcc61b87d2a44689dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, московский городской суд, москва, общество
Вооруженные силы Украины, Россия, Московский городской суд, Москва, Общество
Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента

Журналистка Ивлева-Йорк обжаловала отказ в снятии статуса иноагента в РФ

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкЖурналистка Виктория Ивлева-Йорк*
Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в медиабанк
Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала в апелляции отказ суда снять с нее статус иноагента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Ивлевой-Йорк* В.М.", - сказали в суде.
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Число иноагентов в России превысило тысячу
30 мая, 17:09
Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.
Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря прошлого года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины, выступала против СВО.
Журналистка оспорила решение Минюста, но Замоскворецкий суд Москвы в апреле отклонил ее жалобу.
* Внесена Минюстом в реестр иноагентов
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Минюст включил Рачинского* в реестр иноагентов
23 мая, 17:34
 
Вооруженные силы УкраиныРоссияМосковский городской судМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала