https://ria.ru/20250603/zhurnalistka--2020673829.html

Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента

Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 03.06.2025

Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента

Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала в апелляции отказ суда снять с нее статус иноагента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:02:00+03:00

2025-06-03T15:02:00+03:00

2025-06-03T15:12:00+03:00

вооруженные силы украины

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москва

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала в апелляции отказ суда снять с нее статус иноагента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."Зарегистрирована апелляционная жалоба Ивлевой-Йорк* В.М.", - сказали в суде.Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря прошлого года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины, выступала против СВО.Журналистка оспорила решение Минюста, но Замоскворецкий суд Москвы в апреле отклонил ее жалобу.* Внесена Минюстом в реестр иноагентов

https://ria.ru/20250530/inoagenty-2020024957.html

https://ria.ru/20250523/minjust-2018736950.html

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вооруженные силы украины, россия, московский городской суд, москва, общество