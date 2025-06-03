https://ria.ru/20250603/zhurnalistka--2020673829.html
Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 03.06.2025
Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала в апелляции отказ суда снять с нее статус иноагента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:02:00+03:00
2025-06-03T15:02:00+03:00
2025-06-03T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала в апелляции отказ суда снять с нее статус иноагента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."Зарегистрирована апелляционная жалоба Ивлевой-Йорк* В.М.", - сказали в суде.Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря прошлого года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины, выступала против СВО.Журналистка оспорила решение Минюста, но Замоскворецкий суд Москвы в апреле отклонил ее жалобу.* Внесена Минюстом в реестр иноагентов
https://ria.ru/20250530/inoagenty-2020024957.html
https://ria.ru/20250523/minjust-2018736950.html
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вооруженные силы украины, россия, московский городской суд, москва, общество
Вооруженные силы Украины, Россия, Московский городской суд, Москва, Общество
Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
Журналистка Ивлева-Йорк обжаловала отказ в снятии статуса иноагента в РФ