https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020738894.html

Французский политик обвинил Зеленского в нежелании мира

Французский политик обвинил Зеленского в нежелании мира - РИА Новости, 03.06.2025

Французский политик обвинил Зеленского в нежелании мира

Владимир Зеленский вместе с подстрекающими его к войне западными лидерами показывает, что не хочет мира, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:43:00+03:00

2025-06-03T19:43:00+03:00

2025-06-03T19:43:00+03:00

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ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с подстрекающими его к войне западными лидерами показывает, что не хочет мира, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Зеленский с помощью подстрекающих к войне иностранных держав подтверждает свое непреклонное нежелание мира! Он хочет всеобщей эскалации в сторону Третьей мировой войны", - написал политик в Х. По его словам, на фоне попыток мирного урегулирования "глубинное государство подливает масла в огонь, чтобы предотвратить мир и разжечь войну". "Это американские ястребы, выступающие против (президента США Дональда – ред.) Трампа, ЕС и его приверженцы, такие как Макрон, - а Зеленский лично заинтересован в сохранении своей власти. Все, кого развратила война, боятся мира. Все они наслаждаются нынешней ситуацией. Это очень опасный момент: Франция должна как можно быстрее выйти из этой войны и не отправлять ни одного евро, никакого оружия и ни одного солдата на Украину", - сказал он. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления Владимира Зеленского после переговоров России и Украины "неловкие и неудачные" и не соответствуют переговорному духу. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017115121.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, флориан филиппо, дмитрий песков, патриот, евросоюз, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025