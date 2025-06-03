Французский политик обвинил Зеленского в нежелании мира
Французский политик Филиппо: Зеленский показывает, что не хочет мира
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский вместе с подстрекающими его к войне западными лидерами показывает, что не хочет мира, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Зеленский с помощью подстрекающих к войне иностранных держав подтверждает свое непреклонное нежелание мира! Он хочет всеобщей эскалации в сторону Третьей мировой войны", - написал политик в Х.
По его словам, на фоне попыток мирного урегулирования "глубинное государство подливает масла в огонь, чтобы предотвратить мир и разжечь войну".
"Это американские ястребы, выступающие против (президента США Дональда – ред.) Трампа, ЕС и его приверженцы, такие как Макрон, - а Зеленский лично заинтересован в сохранении своей власти. Все, кого развратила война, боятся мира. Все они наслаждаются нынешней ситуацией. Это очень опасный момент: Франция должна как можно быстрее выйти из этой войны и не отправлять ни одного евро, никакого оружия и ни одного солдата на Украину", - сказал он.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления Владимира Зеленского после переговоров России и Украины "неловкие и неудачные" и не соответствуют переговорному духу.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.