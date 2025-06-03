https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020585308.html

"Не следует показываться": в Кривом Роге восстали против Зеленского

"Не следует показываться": в Кривом Роге восстали против Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025

"Не следует показываться": в Кривом Роге восстали против Зеленского

Владимир Зеленский теряет поддержку среди украинских военнослужащих на фоне неспособности достичь мира с Россией, боевики не хотят видеть его даже в родном... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T06:53:00+03:00

2025-06-03T06:53:00+03:00

2025-06-03T06:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский теряет поддержку среди украинских военнослужащих на фоне неспособности достичь мира с Россией, боевики не хотят видеть его даже в родном Кривом Роге, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Его (Зеленского — Прим. Ред.) способности и предыдущие достижения ценятся, но люди больше не верят, что он положит конец войне, добившись приемлемого исхода для страны, — что бы это ни значило", — говорится в материале.По словам автора, в военном плане украинскому президенту вряд ли удастся достичь успеха."Он (Зеленский — Прим. Ред) знает, что ему не следует показываться у нас дома", — сообщил в беседе с изданием украинский пехотинец по имени Вадим, который, как и Зеленский, является уроженцем Кривого Рога.По его словам, Зеленский не имеет поддержки даже среди тех боевиков, кто вырос в одном городе с Зеленским.Президент США Дональд Трамп в феврале назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что рейтинг главы киевского режима опустился до четырех процентов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020583422.html

https://ria.ru/20250603/podarok-2020579307.html

https://ria.ru/20250602/turtsiya-2020362652.html

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в мире, кривой рог, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп