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Зеленский сообщил о перестановках в командовании ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/zelenskij-2020755752.html
Зеленский сообщил о перестановках в командовании ВСУ
Зеленский сообщил о перестановках в командовании ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
Зеленский сообщил о перестановках в командовании ВСУ
Владимир Зеленский назначил новых командующих объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил беспилотных систем. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:58:00+03:00
2025-06-03T22:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил новых командующих объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил беспилотных систем. "Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенных сил... Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим десантно-штурмовых войск, а Роберта Бровди - командующим сил беспилотных систем", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Драпатый 1 июня заявил, что уходит в отставку, однако спустя всего два дня рассказал, что принял решение остаться в войсках. Как уточнил Зеленский, системой сухопутных войск вместо него будет заниматься "другой человек". Апостол ранее занимал пост заместителя главнокомандующего ВСУ, а Бровди руководил украинским спецбатальоном БПЛА "Птицы Мадьяра".
https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001822742.html
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владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
Зеленский сообщил о перестановках в командовании ВСУ

Зеленский назначил командующих объединенных сил и десантно-штурмовых войск

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил новых командующих объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил беспилотных систем.
"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенных сил... Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим десантно-штурмовых войск, а Роберта Бровди - командующим сил беспилотных систем", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Драпатый 1 июня заявил, что уходит в отставку, однако спустя всего два дня рассказал, что принял решение остаться в войсках. Как уточнил Зеленский, системой сухопутных войск вместо него будет заниматься "другой человек".
Апостол ранее занимал пост заместителя главнокомандующего ВСУ, а Бровди руководил украинским спецбатальоном БПЛА "Птицы Мадьяра".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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