https://ria.ru/20250603/zelenskij-2020755752.html

Зеленский сообщил о перестановках в командовании ВСУ

Зеленский сообщил о перестановках в командовании ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025

Зеленский сообщил о перестановках в командовании ВСУ

Владимир Зеленский назначил новых командующих объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил беспилотных систем. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:58:00+03:00

2025-06-03T22:58:00+03:00

2025-06-03T22:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил новых командующих объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил беспилотных систем. "Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенных сил... Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим десантно-штурмовых войск, а Роберта Бровди - командующим сил беспилотных систем", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Драпатый 1 июня заявил, что уходит в отставку, однако спустя всего два дня рассказал, что принял решение остаться в войсках. Как уточнил Зеленский, системой сухопутных войск вместо него будет заниматься "другой человек". Апостол ранее занимал пост заместителя главнокомандующего ВСУ, а Бровди руководил украинским спецбатальоном БПЛА "Птицы Мадьяра".

https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001822742.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина