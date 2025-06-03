https://ria.ru/20250603/zdravookhranenie-2020642775.html
В здравоохранении прекратился отток специалистов, заявил Мурашко
В здравоохранении прекратился отток специалистов, заявил Мурашко - РИА Новости, 03.06.2025
В здравоохранении прекратился отток специалистов, заявил Мурашко
Тенденция оттока специалистов в сфере российского здравоохранения переломлена, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:48:00+03:00
2025-06-03T12:48:00+03:00
2025-06-03T12:54:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тенденция оттока специалистов в сфере российского здравоохранения переломлена, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. "Мы видим, что сегодня мы переломили тенденцию и позитивное вливание в отрасль специалистов уже идет. И ежегодно практически мы видим дополнительный приток специалистов, врачей в систему здравоохранения, в государственную систему. Это, соответственно, гарантии для граждан", - сказал министр на XVI Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования – 2025". Мурашко добавил, что кадровое обеспечение системы здравоохранения страны является одной из самых главной задач министерства.
https://ria.ru/20241022/mediki-1979281974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
В здравоохранении прекратился отток специалистов, заявил Мурашко
Мурашко: в РФ переломили тенденцию оттока специалистов в сфере здравоохранения