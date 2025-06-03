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В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
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19:38 03.06.2025 (обновлено: 20:23 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/zaporozhe-2020738444.html
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение после атак беспилотников, сообщило Минэнерго России в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T19:38:00+03:00
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херсонская область
запорожская область
россия
владимир сальдо
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение после атак беспилотников, сообщило Минэнерго России в Telegram-канале."Благодаря слаженной работе энергетиков электроснабжение всех потребителей к настоящему моменту полностью восстановлено", — говорится в посте.К аварийно-восстановительным работам привлекали дополнительные бригады из соседних областей, уточнили в ведомстве. В ночь на вторник ВСУ атаковали объекты энергетики в двух российских регионах. Под ударом оказалась северо-западная часть Запорожской области, всего без света остались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. В Херсонской области при обстреле оказалась повреждена новая подстанция в Геническом округе, электричества лишились 288 населенных пунктов и свыше 227 тысяч человек.
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херсонская область , запорожская область, россия, владимир сальдо, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Запорожская область, Россия, Владимир Сальдо, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение

В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение после атак БПЛА

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение после атак беспилотников, сообщило Минэнерго России в Telegram-канале.
"Благодаря слаженной работе энергетиков электроснабжение всех потребителей к настоящему моменту полностью восстановлено", — говорится в посте.
© Владимир Сальдо/TelegramПоврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области
Поврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Владимир Сальдо/Telegram
Поврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области
К аварийно-восстановительным работам привлекали дополнительные бригады из соседних областей, уточнили в ведомстве.
В ночь на вторник ВСУ атаковали объекты энергетики в двух российских регионах. Под ударом оказалась северо-западная часть Запорожской области, всего без света остались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. В Херсонской области при обстреле оказалась повреждена новая подстанция в Геническом округе, электричества лишились 288 населенных пунктов и свыше 227 тысяч человек.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Радиационный фон на ЗАЭС в норме на фоне отключения света в регионе
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Херсонская областьЗапорожская областьРоссияВладимир СальдоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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