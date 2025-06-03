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В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 03.06.2025
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение после атак беспилотников, сообщило Минэнерго России в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T19:38:00+03:00
2025-06-03T19:38:00+03:00
2025-06-03T20:23:00+03:00
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министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение после атак беспилотников, сообщило Минэнерго России в Telegram-канале."Благодаря слаженной работе энергетиков электроснабжение всех потребителей к настоящему моменту полностью восстановлено", — говорится в посте.К аварийно-восстановительным работам привлекали дополнительные бригады из соседних областей, уточнили в ведомстве. В ночь на вторник ВСУ атаковали объекты энергетики в двух российских регионах. Под ударом оказалась северо-западная часть Запорожской области, всего без света остались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. В Херсонской области при обстреле оказалась повреждена новая подстанция в Геническом округе, электричества лишились 288 населенных пунктов и свыше 227 тысяч человек.
https://ria.ru/20250603/zaes-2020575381.html
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Херсонская область , Запорожская область, Россия, Владимир Сальдо, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение
В Запорожской и Херсонской областях восстановили энергоснабжение после атак БПЛА