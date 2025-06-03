Рейтинг@Mail.ru
Радиационный фон на ЗАЭС в норме на фоне отключения света в регионе - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:54 03.06.2025 (обновлено: 00:56 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/zaes-2020575381.html
Радиационный фон на ЗАЭС в норме на фоне отключения света в регионе
Радиационный фон на ЗАЭС в норме на фоне отключения света в регионе - РИА Новости, 03.06.2025
Радиационный фон на ЗАЭС в норме на фоне отключения света в регионе
Радиационный фон на площадке ЗАЭС в норме, станция на фоне отключения света в Запорожской области из-за атаки ВСУ работает без нарушений пределов и условий... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T00:54:00+03:00
2025-06-03T00:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
жкх
херсонская область
запорожская область
владимир сальдо
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74f572e1354a4eb310b31390a4accd1.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Радиационный фон на площадке ЗАЭС в норме, станция на фоне отключения света в Запорожской области из-за атаки ВСУ работает без нарушений пределов и условий безопасности, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части области, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения."Станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - сказала Яшина.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. Позднее журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения. По словам Сальдо, осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской, на месте работают специалисты, а все критические объекты подключены к резервным источникам питания.
https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020574915.html
https://ria.ru/20250603/bespilotniki-2020574411.html
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_22206f1a22acdb5efce6c330afca731f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, жкх, херсонская область , запорожская область, владимир сальдо, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, ЖКХ, Херсонская область , Запорожская область, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Радиационный фон на ЗАЭС в норме на фоне отключения света в регионе

Радиационный фон на площадке ЗАЭС в норме, нарушений эксплуатации нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Радиационный фон на площадке ЗАЭС в норме, станция на фоне отключения света в Запорожской области из-за атаки ВСУ работает без нарушений пределов и условий безопасности, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части области, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Подачу электроэнергии в Херсонской области начали восстанавливать
00:40
"Станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - сказала Яшина.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. Позднее журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения. По словам Сальдо, осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской, на месте работают специалисты, а все критические объекты подключены к резервным источникам питания.
Поврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Осколки БПЛА повредили две подстанции в Запорожской и Херсонской областях
00:25
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЖКХХерсонская областьЗапорожская областьВладимир СальдоЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала