https://ria.ru/20250603/zaes-2020575381.html

Радиационный фон на ЗАЭС в норме на фоне отключения света в регионе

Радиационный фон на ЗАЭС в норме на фоне отключения света в регионе - РИА Новости, 03.06.2025

Радиационный фон на ЗАЭС в норме на фоне отключения света в регионе

Радиационный фон на площадке ЗАЭС в норме, станция на фоне отключения света в Запорожской области из-за атаки ВСУ работает без нарушений пределов и условий... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T00:54:00+03:00

2025-06-03T00:54:00+03:00

2025-06-03T00:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

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запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Радиационный фон на площадке ЗАЭС в норме, станция на фоне отключения света в Запорожской области из-за атаки ВСУ работает без нарушений пределов и условий безопасности, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части области, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения."Станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - сказала Яшина.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. Позднее журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения. По словам Сальдо, осколками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской, на месте работают специалисты, а все критические объекты подключены к резервным источникам питания.

https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020574915.html

https://ria.ru/20250603/bespilotniki-2020574411.html

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запорожская аэс, жкх, херсонская область , запорожская область, владимир сальдо, евгений балицкий, вооруженные силы украины