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В Ростовской области задержали неадекватного мужчину с мачете - РИА Новости, 03.06.2025
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13:56 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/zaderzhanie-2020657666.html
В Ростовской области задержали неадекватного мужчину с мачете
В Ростовской области задержали неадекватного мужчину с мачете - РИА Новости, 03.06.2025
В Ростовской области задержали неадекватного мужчину с мачете
Полицейские задержали в Батайске мужчину, который ходил по улице с мачете и вел себя неадекватно, его передали в психдиспансер, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:56:00+03:00
2025-06-03T13:56:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
батайск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Полицейские задержали в Батайске мужчину, который ходил по улице с мачете и вел себя неадекватно, его передали в психдиспансер, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. В дежурную часть отдела МВД России по Батайску поступило сообщение о том, что по улице ходит мужчина, вооруженный мачете. На место выехал наряд полиции, который при поддержке Росгвардии задержал 29-летнего гражданина. "Установлено, что мужчина действительно был вооружён и вёл себя неадекватно, создавая потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан", - сказал представитель ведомства. Мужчину доставили в отдел полиции, медработник подтвердил психические отклонения у задержанного. Его перевезли в психоневрологический диспансер.
https://ria.ru/20250526/muzhchina-2019086413.html
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батайск
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), батайск, ростовская область, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Батайск, Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области задержали неадекватного мужчину с мачете

Полицейские задержали под Ростовом неадекватного мужчину с мачете

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Полицейские задержали в Батайске мужчину, который ходил по улице с мачете и вел себя неадекватно, его передали в психдиспансер, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.
В дежурную часть отдела МВД России по Батайску поступило сообщение о том, что по улице ходит мужчина, вооруженный мачете. На место выехал наряд полиции, который при поддержке Росгвардии задержал 29-летнего гражданина.
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"Установлено, что мужчина действительно был вооружён и вёл себя неадекватно, создавая потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан", - сказал представитель ведомства.
Мужчину доставили в отдел полиции, медработник подтвердил психические отклонения у задержанного. Его перевезли в психоневрологический диспансер.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)БатайскРостовская областьПроисшествия
 
 
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