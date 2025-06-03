https://ria.ru/20250603/zaderzhanie-2020657666.html

В Ростовской области задержали неадекватного мужчину с мачете

В Ростовской области задержали неадекватного мужчину с мачете - РИА Новости, 03.06.2025

В Ростовской области задержали неадекватного мужчину с мачете

Полицейские задержали в Батайске мужчину, который ходил по улице с мачете и вел себя неадекватно, его передали в психдиспансер, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:56:00+03:00

2025-06-03T13:56:00+03:00

2025-06-03T13:56:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

батайск

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Полицейские задержали в Батайске мужчину, который ходил по улице с мачете и вел себя неадекватно, его передали в психдиспансер, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. В дежурную часть отдела МВД России по Батайску поступило сообщение о том, что по улице ходит мужчина, вооруженный мачете. На место выехал наряд полиции, который при поддержке Росгвардии задержал 29-летнего гражданина. "Установлено, что мужчина действительно был вооружён и вёл себя неадекватно, создавая потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан", - сказал представитель ведомства. Мужчину доставили в отдел полиции, медработник подтвердил психические отклонения у задержанного. Его перевезли в психоневрологический диспансер.

https://ria.ru/20250526/muzhchina-2019086413.html

https://ria.ru/20250525/ural-2018965915.html

батайск

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), батайск, ростовская область, происшествия