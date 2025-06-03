https://ria.ru/20250603/vzryv-2020625946.html

Житель Белгородской области пострадал при взрыве

Житель Белгородской области пострадал при взрыве - РИА Новости, 03.06.2025

Житель Белгородской области пострадал при взрыве

Восемнадцатилетний мирный житель в селе Афоньевка Белгородской области пострадал от взрыва неизвестного предмета, который он принял за зажигалку и взял в руки,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:49:00+03:00

2025-06-03T11:49:00+03:00

2025-06-03T11:49:00+03:00

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Восемнадцатилетний мирный житель в селе Афоньевка Белгородской области пострадал от взрыва неизвестного предмета, который он принял за зажигалку и взял в руки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Афоньевка Волоконовского района ранен мирный житель. 18-летний парень нашел на улице предмет, похожий, по его словам, на зажигалку, и взял его в руки. "Предмет" взорвался в руках у молодого человека. Слава богу, ранения оказались не такими серьезными, как могли бы - минно-взрывная травма и множественные ранения правой руки. Бригада СМП доставила его в Валуйскую ЦРБ, там ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. После чего выписали домой - проходить лечение он может амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняют оперативные службы. Губернатор призвал жителей не поднимать подозрительные предметы и при их обнаружении звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112, напомнив о маскировке взрывных устройств под бытовые вещи.

https://ria.ru/20250109/sochi-1992943480.html

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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия