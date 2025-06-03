Рейтинг@Mail.ru
Житель Белгородской области пострадал при взрыве - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/vzryv-2020625946.html
Житель Белгородской области пострадал при взрыве
Житель Белгородской области пострадал при взрыве - РИА Новости, 03.06.2025
Житель Белгородской области пострадал при взрыве
Восемнадцатилетний мирный житель в селе Афоньевка Белгородской области пострадал от взрыва неизвестного предмета, который он принял за зажигалку и взял в руки,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:49:00+03:00
2025-06-03T11:49:00+03:00
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Восемнадцатилетний мирный житель в селе Афоньевка Белгородской области пострадал от взрыва неизвестного предмета, который он принял за зажигалку и взял в руки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Афоньевка Волоконовского района ранен мирный житель. 18-летний парень нашел на улице предмет, похожий, по его словам, на зажигалку, и взял его в руки. "Предмет" взорвался в руках у молодого человека. Слава богу, ранения оказались не такими серьезными, как могли бы - минно-взрывная травма и множественные ранения правой руки. Бригада СМП доставила его в Валуйскую ЦРБ, там ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. После чего выписали домой - проходить лечение он может амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняют оперативные службы. Губернатор призвал жителей не поднимать подозрительные предметы и при их обнаружении звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112, напомнив о маскировке взрывных устройств под бытовые вещи.
https://ria.ru/20250109/sochi-1992943480.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
Житель Белгородской области пострадал при взрыве

Молодой белгородец получил травмы при взрыве предмета, похожего на зажигалку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Восемнадцатилетний мирный житель в селе Афоньевка Белгородской области пострадал от взрыва неизвестного предмета, который он принял за зажигалку и взял в руки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Афоньевка Волоконовского района ранен мирный житель. 18-летний парень нашел на улице предмет, похожий, по его словам, на зажигалку, и взял его в руки. "Предмет" взорвался в руках у молодого человека. Слава богу, ранения оказались не такими серьезными, как могли бы - минно-взрывная травма и множественные ранения правой руки. Бригада СМП доставила его в Валуйскую ЦРБ, там ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. После чего выписали домой - проходить лечение он может амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что обстоятельства происшествия выясняют оперативные службы. Губернатор призвал жителей не поднимать подозрительные предметы и при их обнаружении звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112, напомнив о маскировке взрывных устройств под бытовые вещи.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Сочи ребенок получил контузию глаза из-за взрыва петарды
9 января, 14:40
 
Вячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала