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МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов - РИА Новости, 03.06.2025
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов
Московской государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 1 место в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, входящем в семейство "Три миссии... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:18:00+03:00
2025-06-03T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Московской государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 1 место в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, входящем в семейство "Три миссии университета", сообщили в пресс-службе университета. "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 1 место в четырнадцатом ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, входящем в семейство "Три миссии университета". МГУ возглавляет рейтинг лучших вузов России на протяжении 13 лет", - говорится в сообщении. По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, данный результат - отражение высокого уровня научных разработок, качества образования и вклада наших исследователей в развитие науки и общества. "В Московском университете трудятся над решением самых приоритетных задач, стоящих как перед нашей страной, так и перед всем миром. Наши ученые совершают открытия в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, космических исследований, генетики, создания новых материалов, лекарств и многих других", - отметил ректор, слова которого приводятся в сообщении. В 2025 году в список лучших вошли университеты из 30 регионов России. При подготовке исследования использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 150 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников и работодателей. Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах (вес 50 %) рассматривались группы показателей "уровень преподавания", "международная интеграция", "ресурсная обеспеченность" и "востребованность среди абитуриентов".
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общество, россия, мгу имени м. в. ломоносова, образование, raex
Общество, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова, Образование, RAEX
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов
RAEX: МГУ им. М.В. Ломоносова занял первое место в рейтинге лучших вузов страны
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Московской государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 1 место в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, входящем в семейство "Три миссии университета", сообщили в пресс-службе университета.
"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 1 место в четырнадцатом ежегодном рейтинге лучших вузов России
RAEX-100, входящем в семейство "Три миссии университета". МГУ возглавляет рейтинг лучших вузов России на протяжении 13 лет", - говорится в сообщении.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего
, данный результат - отражение высокого уровня научных разработок, качества образования и вклада наших исследователей в развитие науки и общества.
"В Московском университете трудятся над решением самых приоритетных задач, стоящих как перед нашей страной, так и перед всем миром. Наши ученые совершают открытия в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, космических исследований, генетики, создания новых материалов, лекарств и многих других", - отметил ректор, слова которого приводятся в сообщении.
В 2025 году в список лучших вошли университеты из 30 регионов России. При подготовке исследования использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 150 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников и работодателей.
Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах (вес 50 %) рассматривались группы показателей "уровень преподавания", "международная интеграция", "ресурсная обеспеченность" и "востребованность среди абитуриентов".