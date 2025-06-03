Рейтинг@Mail.ru
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/vuz-2020600687.html
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов - РИА Новости, 03.06.2025
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов
Московской государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 1 место в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, входящем в семейство "Три миссии... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:18:00+03:00
2025-06-03T10:18:00+03:00
общество
россия
мгу имени м. в. ломоносова
образование
raex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955837121_0:7:3037:1715_1920x0_80_0_0_98c0a5421812d19620302abbdb23ce8e.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Московской государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 1 место в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, входящем в семейство "Три миссии университета", сообщили в пресс-службе университета. "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 1 место в четырнадцатом ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, входящем в семейство "Три миссии университета". МГУ возглавляет рейтинг лучших вузов России на протяжении 13 лет", - говорится в сообщении. По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, данный результат - отражение высокого уровня научных разработок, качества образования и вклада наших исследователей в развитие науки и общества. "В Московском университете трудятся над решением самых приоритетных задач, стоящих как перед нашей страной, так и перед всем миром. Наши ученые совершают открытия в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, космических исследований, генетики, создания новых материалов, лекарств и многих других", - отметил ректор, слова которого приводятся в сообщении. В 2025 году в список лучших вошли университеты из 30 регионов России. При подготовке исследования использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 150 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников и работодателей. Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах (вес 50 %) рассматривались группы показателей "уровень преподавания", "международная интеграция", "ресурсная обеспеченность" и "востребованность среди абитуриентов".
https://ria.ru/20250602/minobrnauki-2019790133.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955837121_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_54f7fd532c17a18359380f0cb95b9ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мгу имени м. в. ломоносова, образование, raex
Общество, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова, Образование, RAEX
МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов

RAEX: МГУ им. М.В. Ломоносова занял первое место в рейтинге лучших вузов страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлавное здание МГУ в Москве
Главное здание МГУ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Главное здание МГУ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Московской государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 1 место в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, входящем в семейство "Три миссии университета", сообщили в пресс-службе университета.
"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 1 место в четырнадцатом ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, входящем в семейство "Три миссии университета". МГУ возглавляет рейтинг лучших вузов России на протяжении 13 лет", - говорится в сообщении.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, данный результат - отражение высокого уровня научных разработок, качества образования и вклада наших исследователей в развитие науки и общества.
"В Московском университете трудятся над решением самых приоритетных задач, стоящих как перед нашей страной, так и перед всем миром. Наши ученые совершают открытия в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, космических исследований, генетики, создания новых материалов, лекарств и многих других", - отметил ректор, слова которого приводятся в сообщении.
В 2025 году в список лучших вошли университеты из 30 регионов России. При подготовке исследования использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 150 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников и работодателей.
Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах (вес 50 %) рассматривались группы показателей "уровень преподавания", "международная интеграция", "ресурсная обеспеченность" и "востребованность среди абитуриентов".
Министерство науки и высшего образования РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Минобрнауки назвало реальную причину понижения вузов РФ в мировом рейтинге
Вчера, 07:01
 
ОбществоРоссияМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбразованиеRAEX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала