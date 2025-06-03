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Ученые бьют тревогу: просыпается cупервулкан, способный уничтожить Европу - РИА Новости, 03.06.2025
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17:39 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/vulkan-2020703024.html
Ученые бьют тревогу: просыпается cупервулкан, способный уничтожить Европу
Ученые бьют тревогу: просыпается cупервулкан, способный уничтожить Европу - РИА Новости, 03.06.2025
Ученые бьют тревогу: просыпается cупервулкан, способный уничтожить Европу
Тревожные новости пришли из Италии, где может проснуться супервулкан. Ученые зафиксировали рост сейсмической активности в районе Кампи-Флегрей, представляющего... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:39:00+03:00
2025-06-03T17:39:00+03:00
наука
европа
неаполь
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости, Вадим Минеев. Тревожные новости пришли из Италии, где может проснуться супервулкан. Ученые зафиксировали рост сейсмической активности в районе Кампи-Флегрей, представляющего собой гигантскую кальдеру. Если извержение произойдет, то "планета погрузится в хаос", пишет Daily Mail. О катастрофе планетарного масштаба – в материале РИА Новости.Почти 500 лет назадКампи Флегрей расположенный недалеко от Неаполя не похож на обычный вулкан. Он представляет собой низину - Флегрейские Поля, площадью в несколько десятков квадратных километров. Здесь насчитывается 24 вулканических кратера. Сейчас территория полностью застроена домами. Это один из самых густонаселенных районов Европы. Практически на вулкане проживают почти 360 тысяч итальянцев.Глядя на эту спокойную урбанистическую идиллию, кажется невероятным, что каких-то 500 лет назад тут бушевали потоки лавы.Почва здесь постоянно дымит вулканическими газами и гуляет — то поднимается, то опускается, некоторые участки уходят под воду. Впрочем, местные жители уже давно перестали обращать на это внимание.Последнее извержение Кампи Флегрей произошло в 1538 году и продолжалось восемь дней. В то время на поверхность выбросило столько вулканической массы, что возникла гора, которую назвали Монте-Нуово (в переводе с итальянского - Новая гора).Уничтоживший неандертальцевОднако, 40 тысяч лет назад здесь же произошло извержение, такой силы, что слой пепла покрыл более миллиона квадратных километров в Европе, от Южной Италии до Причерноморья и Каспийского моря. Слой пепла достигал почти метра.Растительность во многих местах полностью погибла, температура воздуха из-за повышенного содержания серы тогда понизилась на 5–10 градусов по Цельсию, пепел блокировал солнечный свет, многие животные исчезли и настала череда холодных лет. По одной из версий, именно этот катаклизм стал причиной вымирания неандертальцев.Похож на скороваркуИ вот, этот грозный супервулкан вновь начал "дышать". За последние шесть месяцев ученые зафиксировали более трех тысяч небольших землетрясений, а это сильно превышает обычную сейсмическую активность в регионе.В мае на Флегрейских полях под Неаполем произошло самое сильное землетрясение за последние 40 лет, магнитудой 4,4, что обеспокоило вулканологов. Как говорят эксперты, извержениям обычно предшествует усиление сейсмической активности, поскольку повышается подземное давление.Эти слабые, но регулярные подземные толчки могут разрушить слой породы над магматическим очагом вулкана, облегчая выход магмы. Представьте себе, пишет Daily Mail, что в скороварке образуется пар: если крышка окажется недостаточно прочной, ее может сорвать.По данным итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV), магма сейчас находится всего в нескольких километрах от поверхностью.Может случиться гораздо раньшеЕсли давление продолжит расти, то оно может вызвать внезапное извержение без предупреждения, особенно с учетом недавних землетрясений и выбросов газа."Ученые говорят, что невозможно точно предсказать, когда произойдет следующее извержение, но недавняя активность означает, что оно может случиться скорее, чем позже", – подчеркнули в Daily Mail.Уже с 2005-го почва в районе вулкана медленно поднимается и опускается, этот процесс называется брадисейсмическим, и он происходит, когда магма и газ скапливаются под землей. В близлежащем от вулкана городе Поццуоли уровень почвы поднялся примерно на 1,4 метра."Это похоже на то, как поверхность Земли слегка раздувается, как воздушный шар, когда магма поднимается снизу", – сравнили в Daily Mail. За "спящим гигантом" продолжают наблюдать множество специалистов из разных стран. Остается только надеяться, что "сон" супервулкана ничто не потревожит.
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наука, европа, неаполь
Наука, Европа, Неаполь

Ученые бьют тревогу: просыпается cупервулкан, способный уничтожить Европу

© AP Photo / Davide Anastasi/LaPresseИзвержение вулкана Этна в Италии. 16 февраля 2021
Извержение вулкана Этна в Италии. 16 февраля 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Davide Anastasi/LaPresse
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости, Вадим Минеев. Тревожные новости пришли из Италии, где может проснуться супервулкан. Ученые зафиксировали рост сейсмической активности в районе Кампи-Флегрей, представляющего собой гигантскую кальдеру. Если извержение произойдет, то "планета погрузится в хаос", пишет Daily Mail. О катастрофе планетарного масштаба – в материале РИА Новости.

Почти 500 лет назад

Кампи Флегрей расположенный недалеко от Неаполя не похож на обычный вулкан. Он представляет собой низину - Флегрейские Поля, площадью в несколько десятков квадратных километров. Здесь насчитывается 24 вулканических кратера. Сейчас территория полностью застроена домами. Это один из самых густонаселенных районов Европы. Практически на вулкане проживают почти 360 тысяч итальянцев.
Глядя на эту спокойную урбанистическую идиллию, кажется невероятным, что каких-то 500 лет назад тут бушевали потоки лавы.
CC BY 2.0 / NH53 / Solfatara, Phlegraean FieldsВулкан Сольфатара, Флегрейские поля
Вулкан Сольфатара, Флегрейские поля - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
CC BY 2.0 / NH53 / Solfatara, Phlegraean Fields
Вулкан Сольфатара, Флегрейские поля
Почва здесь постоянно дымит вулканическими газами и гуляет — то поднимается, то опускается, некоторые участки уходят под воду. Впрочем, местные жители уже давно перестали обращать на это внимание.
Последнее извержение Кампи Флегрей произошло в 1538 году и продолжалось восемь дней. В то время на поверхность выбросило столько вулканической массы, что возникла гора, которую назвали Монте-Нуово (в переводе с итальянского - Новая гора).

Уничтоживший неандертальцев

Однако, 40 тысяч лет назад здесь же произошло извержение, такой силы, что слой пепла покрыл более миллиона квадратных километров в Европе, от Южной Италии до Причерноморья и Каспийского моря. Слой пепла достигал почти метра.
© Fotolia / RiccardomottiФлегрейские поля
Флегрейские поля - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Fotolia / Riccardomotti
Флегрейские поля
Растительность во многих местах полностью погибла, температура воздуха из-за повышенного содержания серы тогда понизилась на 5–10 градусов по Цельсию, пепел блокировал солнечный свет, многие животные исчезли и настала череда холодных лет. По одной из версий, именно этот катаклизм стал причиной вымирания неандертальцев.

Похож на скороварку

И вот, этот грозный супервулкан вновь начал "дышать". За последние шесть месяцев ученые зафиксировали более трех тысяч небольших землетрясений, а это сильно превышает обычную сейсмическую активность в регионе.
CC BY 2.0 / Peter Van Eynde / Туристы в районе действующего вулкана около Неаполя
Туристы в районе действующего вулкана около Неаполя - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
CC BY 2.0 / Peter Van Eynde /
Туристы в районе действующего вулкана около Неаполя
В мае на Флегрейских полях под Неаполем произошло самое сильное землетрясение за последние 40 лет, магнитудой 4,4, что обеспокоило вулканологов. Как говорят эксперты, извержениям обычно предшествует усиление сейсмической активности, поскольку повышается подземное давление.
Эти слабые, но регулярные подземные толчки могут разрушить слой породы над магматическим очагом вулкана, облегчая выход магмы. Представьте себе, пишет Daily Mail, что в скороварке образуется пар: если крышка окажется недостаточно прочной, ее может сорвать.
По данным итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV), магма сейчас находится всего в нескольких километрах от поверхностью.
© Depositphotos.com / pandionhiatus3Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь
Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Depositphotos.com / pandionhiatus3
Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь

Может случиться гораздо раньше

Если давление продолжит расти, то оно может вызвать внезапное извержение без предупреждения, особенно с учетом недавних землетрясений и выбросов газа.
"Ученые говорят, что невозможно точно предсказать, когда произойдет следующее извержение, но недавняя активность означает, что оно может случиться скорее, чем позже", – подчеркнули в Daily Mail.
© Getty Images / Anadolu/Salvatore AllegraИзвержение вулкана Этна на Сицилии
Извержение вулкана Этна на Сицилии - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Salvatore Allegra
Извержение вулкана Этна на Сицилии
Уже с 2005-го почва в районе вулкана медленно поднимается и опускается, этот процесс называется брадисейсмическим, и он происходит, когда магма и газ скапливаются под землей. В близлежащем от вулкана городе Поццуоли уровень почвы поднялся примерно на 1,4 метра.
"Это похоже на то, как поверхность Земли слегка раздувается, как воздушный шар, когда магма поднимается снизу", – сравнили в Daily Mail. За "спящим гигантом" продолжают наблюдать множество специалистов из разных стран. Остается только надеяться, что "сон" супервулкана ничто не потревожит.
 
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