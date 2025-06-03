https://ria.ru/20250603/vsu-2020709967.html

ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотников

ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотников - РИА Новости, 03.06.2025

ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотников

Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате чего повреждения получили дом и автозаправочная... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:14:00+03:00

2025-06-03T17:14:00+03:00

2025-06-03T17:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате чего повреждения получили дом и автозаправочная станция, сообщил мэр Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 1.20 и 15.40 мск атаковали Калининский и Никитовский районы Горловки дронами-камикадзе. "Ударом БПЛА вооруженных формирований Украины в посёлке станции Никитовка (Никитовский район Горловки) повреждён дом", - написал Приходько в Telegram-канале. Мэр уточнил, что в результате атаки на Калининский район повреждения получила одна из заправок города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250603/gorlovka-2020664171.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол