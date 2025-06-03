https://ria.ru/20250603/vsu-2020662194.html

Оборона ВСУ сыпется в районе Дылеевки, рассказал российский боец

Оборона ВСУ сыпется в районе Дылеевки, рассказал российский боец - РИА Новости, 03.06.2025

Оборона ВСУ сыпется в районе Дылеевки, рассказал российский боец

Артиллеристы артдивизиона 4-й бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная" уничтожают укрепрайоны ВСУ на донецком направлении, обеспечивая... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:12:00+03:00

2025-06-03T14:12:00+03:00

2025-06-03T14:12:00+03:00

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Артиллеристы артдивизиона 4-й бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная" уничтожают укрепрайоны ВСУ на донецком направлении, обеспечивая продвижение штурмовых групп ВС РФ в районе Дылеевки, сообщил РИА Новости замкомандира артдивизиона по организации и ведению боевых действий 4-й бригады "Южной" группировки с позывным "Кот". Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР и нанесли удары по пехоте и технике в районе ряда населенных пунктов, в том числе Дылеевки. "Была пехота укрытая, сидели в блиндаже (в укрепрайоне – ред.). Противника, я надеюсь, больше нет. Мы работаем внезапно, каких-то плановых у нас нет на сутки, на день... Постоянно летают беспилотчики, постоянно наблюдают, на пункте управления бригады принимается решение, передается нам, и мы поражаем ваши цели", - сообщил замкомандира. "Кот" уточнил, что артиллеристы активно поддерживают продвижение российских штурмовых групп. "Противник сыпется на данный момент, поэтому я думаю, что будет очень успешное наступление", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250602/conversation-2020427138.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины