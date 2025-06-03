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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 03.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:06:00+03:00
2025-06-03T12:06:00+03:00
2025-06-03T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Никифоровка, Пазено и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке МО РФ.По данным министерства, противник потерял свыше 250 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, северск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Северск
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 250 военных в зоне действий "Юга" за сутки