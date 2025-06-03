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Украинские войска обстреляли ЛНР с беспилотников

Украинские войска обстреляли ЛНР с беспилотников - РИА Новости, 03.06.2025

Украинские войска обстреляли ЛНР с беспилотников

Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в городе Сватово в ЛНР, в том числе здание МФЦ, сообщило минцифры региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:43:00+03:00

2025-06-03T11:43:00+03:00

2025-06-03T11:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

сватово

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в городе Сватово в ЛНР, в том числе здание МФЦ, сообщило минцифры региона в своем Telegram-канале. "Сегодня во время рабочего дня украинские БПЛА нанесли удар по социально значимым объектам города Сватово, один из них - отделение МФЦ. Строение повреждено, выбиты окна. Благодаря слаженным действиям эвакуированы заявители и персонал. Прием приостановлен. К счастью, пострадавших среди работников и заявителей нет", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, сватово, происшествия