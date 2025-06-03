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Украинские войска обстреляли ЛНР с беспилотников
Украинские войска обстреляли ЛНР с беспилотников - РИА Новости, 03.06.2025
Украинские войска обстреляли ЛНР с беспилотников
Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в городе Сватово в ЛНР, в том числе здание МФЦ, сообщило минцифры региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:43:00+03:00
2025-06-03T11:43:00+03:00
2025-06-03T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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сватово
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в городе Сватово в ЛНР, в том числе здание МФЦ, сообщило минцифры региона в своем Telegram-канале. "Сегодня во время рабочего дня украинские БПЛА нанесли удар по социально значимым объектам города Сватово, один из них - отделение МФЦ. Строение повреждено, выбиты окна. Благодаря слаженным действиям эвакуированы заявители и персонал. Прием приостановлен. К счастью, пострадавших среди работников и заявителей нет", - сообщили в министерстве.
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, сватово, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Сватово, Происшествия
Украинские войска обстреляли ЛНР с беспилотников
Беспилотники ВСУ атаковали Сватово, в том числе здание МФЦ