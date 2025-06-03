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ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области
Российские войска уничтожили позиции, военные базы и склады ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:53:00+03:00
2025-06-03T09:53:00+03:00
2025-06-03T11:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили позиции, военные базы и склады ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Сумской области 2-3 июня разрушены укрепленные позиции и опорные пункты ВСУ в Середино-Будской, Хотынской и Новослободской громадах. Уничтожены склады боеприпасов и временные базы бандеровцев в районе Шостки", — сказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что бойцы также подавили огневые точки противника и сорвали попытки обстрелов российской территории.В начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги и Алексеевку в Сумской области.
https://ria.ru/20250601/poteri-2020206232.html
https://ria.ru/20250531/zona-2020106297.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области
ВС РФ уничтожили военные базы и склады боеприпасов ВСУ в Сумской области