https://ria.ru/20250603/vsu-2020598622.html

ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025

ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили позиции, военные базы и склады ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:53:00+03:00

2025-06-03T09:53:00+03:00

2025-06-03T11:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

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вооруженные силы украины

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валерий герасимов

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили позиции, военные базы и склады ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Сумской области 2-3 июня разрушены укрепленные позиции и опорные пункты ВСУ в Середино-Будской, Хотынской и Новослободской громадах. Уничтожены склады боеприпасов и временные базы бандеровцев в районе Шостки", — сказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что бойцы также подавили огневые точки противника и сорвали попытки обстрелов российской территории.В начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги и Алексеевку в Сумской области.

https://ria.ru/20250601/poteri-2020206232.html

https://ria.ru/20250531/zona-2020106297.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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