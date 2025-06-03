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ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 03.06.2025 (обновлено: 11:12 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/vsu-2020598622.html
ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области
Российские войска уничтожили позиции, военные базы и склады ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:53:00+03:00
2025-06-03T11:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
россия
сумская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
валерий герасимов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили позиции, военные базы и склады ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Сумской области 2-3 июня разрушены укрепленные позиции и опорные пункты ВСУ в Середино-Будской, Хотынской и Новослободской громадах. Уничтожены склады боеприпасов и временные базы бандеровцев в районе Шостки", — сказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что бойцы также подавили огневые точки противника и сорвали попытки обстрелов российской территории.В начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги и Алексеевку в Сумской области.
https://ria.ru/20250601/poteri-2020206232.html
https://ria.ru/20250531/zona-2020106297.html
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сергей лебедев, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Курская область
ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области

ВС РФ уничтожили военные базы и склады боеприпасов ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСтрельба по целям ВСУ
Стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожили позиции, военные базы и склады ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Сумской области 2-3 июня разрушены укрепленные позиции и опорные пункты ВСУ в Середино-Будской, Хотынской и Новослободской громадах. Уничтожены склады боеприпасов и временные базы бандеровцев в районе Шостки", — сказал собеседник агентства.
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1 июня, 01:42
Лебедев уточнил, что бойцы также подавили огневые точки противника и сорвали попытки обстрелов российской территории.
В начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.
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В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации
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Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги и Алексеевку в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевРоссияСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы РФКурская область
 
 
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