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Западные инструкторы сами учились у боевиков ВСУ, рассказал пленный - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 03.06.2025 (обновлено: 08:30 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/vsu-2020583699.html
Западные инструкторы сами учились у боевиков ВСУ, рассказал пленный
Западные инструкторы сами учились у боевиков ВСУ, рассказал пленный - РИА Новости, 03.06.2025
Западные инструкторы сами учились у боевиков ВСУ, рассказал пленный
Украинские военные, приехавшие на обучение в Великобританию, получили в качестве инструкторов людей без боевого опыта и сами обучали их, как надо воевать,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T05:33:00+03:00
2025-06-03T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
великобритания
россия
украина
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные, приехавшие на обучение в Великобританию, получили в качестве инструкторов людей без боевого опыта и сами обучали их, как надо воевать, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей Соловкин. "В 2025 году меня отправили учиться в Британию на курсы младшего сержанта в учебный центр в Бодни. Нас было человек 100. Нас обучали австралийцы и финны без боевого опыта. Нам давали азы, а сами брали и черпали от нас боевой опыт", - рассказал пленный. По словам пленного, вернувшись домой, его командир назвал эти курсы фикцией, на которую было потрачено много денег и времени. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250603/vsu-2020581871.html
https://ria.ru/20250529/plennyy-2019702906.html
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Военнопленный: инструкторы на тренинге в Великобритании сами учились у солдат ВСУ
Инструкторы на тренинге в Великобритании сами учились у солдат ВСУ, сообщил пленный солдат
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великобритания, россия, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Западные инструкторы сами учились у боевиков ВСУ, рассказал пленный

Западные инструкторы в Великобритании сами учились у боевиков ВСУ

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные, приехавшие на обучение в Великобританию, получили в качестве инструкторов людей без боевого опыта и сами обучали их, как надо воевать, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей Соловкин.
"В 2025 году меня отправили учиться в Британию на курсы младшего сержанта в учебный центр в Бодни. Нас было человек 100. Нас обучали австралийцы и финны без боевого опыта. Нам давали азы, а сами брали и черпали от нас боевой опыт", - рассказал пленный.
Военнопленный: ВСУ не проводят ротации солдат в Часовом Яре - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
ВСУ не проводят ротации боевиков в Часовом Яре, рассказали пленные
04:32
По словам пленного, вернувшись домой, его командир назвал эти курсы фикцией, на которую было потрачено много денег и времени.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме
29 мая, 07:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВеликобританияРоссияУкраинаСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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