https://ria.ru/20250603/vsu-2020583699.html

Западные инструкторы сами учились у боевиков ВСУ, рассказал пленный

Западные инструкторы сами учились у боевиков ВСУ, рассказал пленный - РИА Новости, 03.06.2025

Западные инструкторы сами учились у боевиков ВСУ, рассказал пленный

Украинские военные, приехавшие на обучение в Великобританию, получили в качестве инструкторов людей без боевого опыта и сами обучали их, как надо воевать,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T05:33:00+03:00

2025-06-03T05:33:00+03:00

2025-06-03T08:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

великобритания

россия

украина

сергей лавров

нато

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные, приехавшие на обучение в Великобританию, получили в качестве инструкторов людей без боевого опыта и сами обучали их, как надо воевать, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Сергей Соловкин. "В 2025 году меня отправили учиться в Британию на курсы младшего сержанта в учебный центр в Бодни. Нас было человек 100. Нас обучали австралийцы и финны без боевого опыта. Нам давали азы, а сами брали и черпали от нас боевой опыт", - рассказал пленный. По словам пленного, вернувшись домой, его командир назвал эти курсы фикцией, на которую было потрачено много денег и времени. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250603/vsu-2020581871.html

https://ria.ru/20250529/plennyy-2019702906.html

великобритания

россия

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Военнопленный: инструкторы на тренинге в Великобритании сами учились у солдат ВСУ Инструкторы на тренинге в Великобритании сами учились у солдат ВСУ, сообщил пленный солдат 2025-06-03T05:33 true PT0M46S

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великобритания, россия, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины