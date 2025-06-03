https://ria.ru/20250603/vsu-2020581871.html

ВСУ не проводят ротации боевиков в Часовом Яре, рассказали пленные

ВСУ не проводят ротации боевиков в Часовом Яре, рассказали пленные - РИА Новости, 03.06.2025

ВСУ не проводят ротации боевиков в Часовом Яре, рассказали пленные

Командование ВСУ не проводит ротаций солдат с позиций в городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, отправляя их в один конец, рассказали пленные... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T04:32:00+03:00

2025-06-03T04:32:00+03:00

2025-06-03T08:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

донбасс

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020589204_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11b3df8a0bd8e9f411def19774ba8bbc.jpg

ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Командование ВСУ не проводит ротаций солдат с позиций в городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, отправляя их в один конец, рассказали пленные украинские солдаты на видео в распоряжении РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщали, что бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. Взятые в плен украинские солдаты из-за безразличного отношения украинского командования не видели смысла воевать дальше и две недели помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке. "Направили на позицию в Часов Яр, руководство сказало, что идете не больше, чем на десять дней. После десяти дней начало начальства обманывать. "Сидите еще. Все будет хорошо". А на самом деле не было все хорошо", - рассказал пленный Юрий Сосна. Его сослуживец пояснил, что людей завозят на позиции, но не вывозят обратно, даже тех, кто получил ранения. "Лично я 100 дней на позиции безвылазно. Нам сказали семь дней и ротация, но семь дней вылились в 100, а когда мы просили, чтоб нас отвели, они придумывали постоянно новую задачу... Мы задачу выполняли, а они нас оставляли дальше. Хотя мы уже были в состоянии 300 (ранены – ред.). У меня два колена побитых, были руки побиты, голова в четырех местах разбита, выбита правая рука... И все равно держали на позиции", - сказал военнослужащий 24-й бригады ВСУ. По словам пленного Сосны, отправляя его в Часов Яр, ему обещали, что он будет на третьей линии обороны. "Мне начальство сказало: "Да не бойся, все будет нормально! Третья линия обороны!". Там чуть ли не с удочкой на рыбалке буду сидеть, просто смотреть на Часов Яр возле болота и все. А оказалось, я "на нуле" (ближайшие к силам РФ позиции – ред.) … Назад дороги нет", - рассказал Сосна. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250602/plennyy-2020372486.html

https://ria.ru/20250531/plennyy-2020092989.html

https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019467740.html

часов яр

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнопленный: ВСУ не проводят ротации солдат в Часовом Яре Командование ВСУ не проводит ротаций солдат в городе Часов Яр, отправляя их в один конец, рассказали украинцы, взятые в плен десантниками 331-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. "Нам сказали семь дней и ротация, но семь дней вылились в 100" 2025-06-03T04:32 true PT2M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

часов яр, донбасс, россия, вооруженные силы украины