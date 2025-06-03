ВСУ не проводят ротации боевиков в Часовом Яре, рассказали пленные
ВСУ не проводят ротации боевиков с позиций в Часовом Яре
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Командование ВСУ не проводит ротаций солдат с позиций в городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, отправляя их в один конец, рассказали пленные украинские солдаты на видео в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщали, что бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. Взятые в плен украинские солдаты из-за безразличного отношения украинского командования не видели смысла воевать дальше и две недели помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке.
"Направили на позицию в Часов Яр, руководство сказало, что идете не больше, чем на десять дней. После десяти дней начало начальства обманывать. "Сидите еще. Все будет хорошо". А на самом деле не было все хорошо", - рассказал пленный Юрий Сосна.
Его сослуживец пояснил, что людей завозят на позиции, но не вывозят обратно, даже тех, кто получил ранения.
"Лично я 100 дней на позиции безвылазно. Нам сказали семь дней и ротация, но семь дней вылились в 100, а когда мы просили, чтоб нас отвели, они придумывали постоянно новую задачу... Мы задачу выполняли, а они нас оставляли дальше. Хотя мы уже были в состоянии 300 (ранены – ред.). У меня два колена побитых, были руки побиты, голова в четырех местах разбита, выбита правая рука... И все равно держали на позиции", - сказал военнослужащий 24-й бригады ВСУ.
По словам пленного Сосны, отправляя его в Часов Яр, ему обещали, что он будет на третьей линии обороны.
"Мне начальство сказало: "Да не бойся, все будет нормально! Третья линия обороны!". Там чуть ли не с удочкой на рыбалке буду сидеть, просто смотреть на Часов Яр возле болота и все. А оказалось, я "на нуле" (ближайшие к силам РФ позиции – ред.) … Назад дороги нет", - рассказал Сосна.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.