Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не проводят ротации боевиков в Часовом Яре, рассказали пленные - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 03.06.2025 (обновлено: 08:27 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/vsu-2020581871.html
ВСУ не проводят ротации боевиков в Часовом Яре, рассказали пленные
ВСУ не проводят ротации боевиков в Часовом Яре, рассказали пленные - РИА Новости, 03.06.2025
ВСУ не проводят ротации боевиков в Часовом Яре, рассказали пленные
Командование ВСУ не проводит ротаций солдат с позиций в городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, отправляя их в один конец, рассказали пленные... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T04:32:00+03:00
2025-06-03T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020589204_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11b3df8a0bd8e9f411def19774ba8bbc.jpg
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Командование ВСУ не проводит ротаций солдат с позиций в городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, отправляя их в один конец, рассказали пленные украинские солдаты на видео в распоряжении РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщали, что бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. Взятые в плен украинские солдаты из-за безразличного отношения украинского командования не видели смысла воевать дальше и две недели помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке. "Направили на позицию в Часов Яр, руководство сказало, что идете не больше, чем на десять дней. После десяти дней начало начальства обманывать. "Сидите еще. Все будет хорошо". А на самом деле не было все хорошо", - рассказал пленный Юрий Сосна. Его сослуживец пояснил, что людей завозят на позиции, но не вывозят обратно, даже тех, кто получил ранения. "Лично я 100 дней на позиции безвылазно. Нам сказали семь дней и ротация, но семь дней вылились в 100, а когда мы просили, чтоб нас отвели, они придумывали постоянно новую задачу... Мы задачу выполняли, а они нас оставляли дальше. Хотя мы уже были в состоянии 300 (ранены – ред.). У меня два колена побитых, были руки побиты, голова в четырех местах разбита, выбита правая рука... И все равно держали на позиции", - сказал военнослужащий 24-й бригады ВСУ. По словам пленного Сосны, отправляя его в Часов Яр, ему обещали, что он будет на третьей линии обороны. "Мне начальство сказало: "Да не бойся, все будет нормально! Третья линия обороны!". Там чуть ли не с удочкой на рыбалке буду сидеть, просто смотреть на Часов Яр возле болота и все. А оказалось, я "на нуле" (ближайшие к силам РФ позиции – ред.) … Назад дороги нет", - рассказал Сосна. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250602/plennyy-2020372486.html
https://ria.ru/20250531/plennyy-2020092989.html
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019467740.html
часов яр
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военнопленный: ВСУ не проводят ротации солдат в Часовом Яре
Командование ВСУ не проводит ротаций солдат в городе Часов Яр, отправляя их в один конец, рассказали украинцы, взятые в плен десантниками 331-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. "Нам сказали семь дней и ротация, но семь дней вылились в 100"
2025-06-03T04:32
true
PT2M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020589204_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_9c5e611547ae3c881c09e81b9901eb9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
часов яр, донбасс, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ не проводят ротации боевиков в Часовом Яре, рассказали пленные

ВСУ не проводят ротации боевиков с позиций в Часовом Яре

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Командование ВСУ не проводит ротаций солдат с позиций в городе Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, отправляя их в один конец, рассказали пленные украинские солдаты на видео в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщали, что бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. Взятые в плен украинские солдаты из-за безразличного отношения украинского командования не видели смысла воевать дальше и две недели помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Пленный рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков
Вчера, 07:14
"Направили на позицию в Часов Яр, руководство сказало, что идете не больше, чем на десять дней. После десяти дней начало начальства обманывать. "Сидите еще. Все будет хорошо". А на самом деле не было все хорошо", - рассказал пленный Юрий Сосна.
Его сослуживец пояснил, что людей завозят на позиции, но не вывозят обратно, даже тех, кто получил ранения.
"Лично я 100 дней на позиции безвылазно. Нам сказали семь дней и ротация, но семь дней вылились в 100, а когда мы просили, чтоб нас отвели, они придумывали постоянно новую задачу... Мы задачу выполняли, а они нас оставляли дальше. Хотя мы уже были в состоянии 300 (ранены – ред.). У меня два колена побитых, были руки побиты, голова в четырех местах разбита, выбита правая рука... И все равно держали на позиции", - сказал военнослужащий 24-й бригады ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Мобилизованных боевиков ВСУ обманом отправили на передовую, заявил пленный
31 мая, 04:04
По словам пленного Сосны, отправляя его в Часов Яр, ему обещали, что он будет на третьей линии обороны.
"Мне начальство сказало: "Да не бойся, все будет нормально! Третья линия обороны!". Там чуть ли не с удочкой на рыбалке буду сидеть, просто смотреть на Часов Яр возле болота и все. А оказалось, я "на нуле" (ближайшие к силам РФ позиции – ред.) … Назад дороги нет", - рассказал Сосна.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Пленный рассказал, зачем пехоту ВСУ бросили в Дзержинск
28 мая, 04:48
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала