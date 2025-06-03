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Рогов рассказал об атаке ВСУ на Запорожскую область
Рогов рассказал об атаке ВСУ на Запорожскую область - РИА Новости, 03.06.2025
Рогов рассказал об атаке ВСУ на Запорожскую область
Украинские войска атаковали кассетными боеприпасами город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:07:00+03:00
2025-06-03T17:07:00+03:00
2025-06-03T17:07:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали кассетными боеприпасами город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь кассетными боеприпасами по Каменке-Днепровской. В городе прозвучало не менее семи взрывов", - сказал Рогов. Он призвал местных жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, днепр (река), владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов рассказал об атаке ВСУ на Запорожскую область
ВСУ атаковали кассетными боеприпасами Каменку-Днепровскую в Запорожской области