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При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали двое мужчин и женщина - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 03.06.2025 (обновлено: 15:00 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/vsu--2020671329.html
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали двое мужчин и женщина
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали двое мужчин и женщина - РИА Новости, 03.06.2025
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали двое мужчин и женщина
Двое мужчин и женщина ранены в Белгородской области в результате ударов украинских дронов по коммерческому объекту и частному дому, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:47:00+03:00
2025-06-03T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Двое мужчин и женщина ранены в Белгородской области в результате ударов украинских дронов по коммерческому объекту и частному дому, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Таврово беспилотник атаковал коммерческий объект. Ранены двое мужчин. У одного — осколочные ранения лица и плеча, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Бригада скорой доставила пострадавших в больницу... Ещё один дрон ударил по частному дому в селе Новая Нелидовка. Ранена женщина", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением головы медики доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. От детонации повреждены кровля и окна домовладения, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали двое мужчин и женщина

При обстреле БПЛА ВСУ Белгородской области пострадали двое мужчин и женщина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара украинского дрона по частному дому в селе Новая Нелидовка
Последствия удара украинского дрона по частному дому в селе Новая Нелидовка - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара украинского дрона по частному дому в селе Новая Нелидовка
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Двое мужчин и женщина ранены в Белгородской области в результате ударов украинских дронов по коммерческому объекту и частному дому, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Таврово беспилотник атаковал коммерческий объект. Ранены двое мужчин. У одного — осколочные ранения лица и плеча, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Бригада скорой доставила пострадавших в больницу... Ещё один дрон ударил по частному дому в селе Новая Нелидовка. Ранена женщина", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением головы медики доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. От детонации повреждены кровля и окна домовладения, уточнил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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