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При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали двое мужчин и женщина
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали двое мужчин и женщина - РИА Новости, 03.06.2025
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали двое мужчин и женщина
Двое мужчин и женщина ранены в Белгородской области в результате ударов украинских дронов по коммерческому объекту и частному дому, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:47:00+03:00
2025-06-03T14:47:00+03:00
2025-06-03T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Двое мужчин и женщина ранены в Белгородской области в результате ударов украинских дронов по коммерческому объекту и частному дому, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Таврово беспилотник атаковал коммерческий объект. Ранены двое мужчин. У одного — осколочные ранения лица и плеча, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Бригада скорой доставила пострадавших в больницу... Ещё один дрон ударил по частному дому в селе Новая Нелидовка. Ранена женщина", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением головы медики доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. От детонации повреждены кровля и окна домовладения, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали двое мужчин и женщина
При обстреле БПЛА ВСУ Белгородской области пострадали двое мужчин и женщина