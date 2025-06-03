https://ria.ru/20250603/vsu--2020662930.html
Российский боец рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении
Российский боец рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 03.06.2025
Российский боец рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении
ВСУ испытывают нехватку боеприпасов на донецком направлении, сообщил РИА Новости замкомандира артдивизиона по организации и ведению боевых действий 4-й бригады... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:12:00+03:00
2025-06-03T14:12:00+03:00
2025-06-03T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку боеприпасов на донецком направлении, сообщил РИА Новости замкомандира артдивизиона по организации и ведению боевых действий 4-й бригады группировки войск "Южная" с позывным "Кот". "У нас бывает тихий день, когда проходит дислокация какая-то, перемещение наше. Бывает прямо интенсивная работа, то есть несколько подвозов БК (боеприпасов – ред.). А у них (ВСУ – ред.), скорее всего, нет боеприпасов, они очень редко артиллерией работают", - сказал собеседник агентства. По его словам, нехватку артснарядов противник замещает активным использованием FPV-дронов.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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Бойцы артдивизиона об уничтожении укрепрайонов ВСУ на донецком направлении
Бойцы артдивизиона 4-й бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки уничтожают укрепрайоны ВСУ на донецком направлении, обеспечивая продвижение российских штурмовиков в районе Дылеевки. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира артдивизиона с позывным "Кот".
2025-06-03T14:12
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении
ВСУ испытывают нехватку артснарядов на Донецком направлении