https://ria.ru/20250603/vsu--2020662930.html

Российский боец рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении

Российский боец рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 03.06.2025

Российский боец рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении

ВСУ испытывают нехватку боеприпасов на донецком направлении, сообщил РИА Новости замкомандира артдивизиона по организации и ведению боевых действий 4-й бригады... РИА Новости, 03.06.2025

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку боеприпасов на донецком направлении, сообщил РИА Новости замкомандира артдивизиона по организации и ведению боевых действий 4-й бригады группировки войск "Южная" с позывным "Кот". "У нас бывает тихий день, когда проходит дислокация какая-то, перемещение наше. Бывает прямо интенсивная работа, то есть несколько подвозов БК (боеприпасов – ред.). А у них (ВСУ – ред.), скорее всего, нет боеприпасов, они очень редко артиллерией работают", - сказал собеседник агентства. По его словам, нехватку артснарядов противник замещает активным использованием FPV-дронов.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

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Бойцы артдивизиона об уничтожении укрепрайонов ВСУ на донецком направлении Бойцы артдивизиона 4-й бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки уничтожают укрепрайоны ВСУ на донецком направлении, обеспечивая продвижение российских штурмовиков в районе Дылеевки. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира артдивизиона с позывным "Кот". 2025-06-03T14:12 true PT3M00S

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вооруженные силы украины, безопасность