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ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 03.06.2025 (обновлено: 12:12 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/vsu--2020632166.html
ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.06.2025
ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли на этом направлении за сутки до 535... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:06:00+03:00
2025-06-03T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
алексеевка
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли на этом направлении за сутки до 535 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новоэкономическое, Яблоновка, Новоторецкое, Алексеевка, Петровского и Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 535 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), алексеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Алексеевка
ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли на этом направлении за сутки до 535 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новоэкономическое, Яблоновка, Новоторецкое, Алексеевка, Петровского и Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили до 535 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Алексеевка
 
 
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