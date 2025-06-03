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ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.06.2025

ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли на этом направлении за сутки до 535... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:06:00+03:00

2025-06-03T12:06:00+03:00

2025-06-03T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли на этом направлении за сутки до 535 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новоэкономическое, Яблоновка, Новоторецкое, Алексеевка, Петровского и Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 535 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), алексеевка