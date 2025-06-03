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ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 03.06.2025
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных населённых пунктах Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:04:00+03:00
2025-06-03T12:04:00+03:00
2025-06-03T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных населённых пунктах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петровка Харьковской области, Волчий Яр, Ямполь и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки