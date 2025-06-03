https://ria.ru/20250603/vrach-2020579958.html

Врач рассказала, кто наиболее уязвим при нахождении на солнце

Врач рассказала, кто наиболее уязвим при нахождении на солнце - РИА Новости, 03.06.2025

Врач рассказала, кто наиболее уязвим при нахождении на солнце

Активное солнце наиболее опасно для детей, пожилых людей и людей со светлой кожей и веснушками или большим количеством родинок, сообщила РИА Новости заведующая... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T03:10:00+03:00

2025-06-03T03:10:00+03:00

2025-06-03T03:10:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882109304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f747141673abc6e43820225065d31e1.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Активное солнце наиболее опасно для детей, пожилых людей и людей со светлой кожей и веснушками или большим количеством родинок, сообщила РИА Новости заведующая дерматовенерологическим отделением филиала "Бабушкинский" Московского Центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Наталья Маркова. "Особенно опасно активное солнце для детей, пожилых людей и людей со светлой кожей и веснушками, большим количеством родинок", - рассказала Маркова. По ее словам, некоторые лекарственные препараты также повышают фоточувствительность кожи. "Обманчивое ощущение прохлады не снижает уровень УФ-излучения. Вода, песок, бетон отражают солнечные лучи, усиливая их воздействие. На даче во время посадок и прополки тень от листьев обманчива - вы не чувствуете жгучего солнца. У воды или на пикнике отраженные от поверхности лучи усиливают воздействие солнечного излучения. Во время прогулки в легкой одежде руки, шея, ноги часто остаются без защиты", - подчеркнула врач. Собеседница агентства уточнила, что при нахождении на солнце покраснение может появиться уже через 15-30 минут, особенно у людей с I-II фототипом кожи. "Симптомы - покраснение, ощущение жжения, стянутость кожи, головная боль и тошнота - сигнализируют о вредном воздействии солнца", - отметила Маркова.

https://ria.ru/20250526/vrach-2019030344.html

https://ria.ru/20250520/son-2017970262.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество