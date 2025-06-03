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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.06.2025

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Восток" за прошедшие сутки улучшила тактическое положение, Киев потерял в ее зоне ответственности более 175 военнослужащих и две бронемашины,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:07:00+03:00

2025-06-03T12:07:00+03:00

2025-06-03T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшие сутки улучшила тактическое положение, Киев потерял в ее зоне ответственности более 175 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение… ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное Донецкой Народной Республики, Малиновка и Полтавка Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность