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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 03.06.2025 (обновлено: 12:15 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/vostok-2020633174.html
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 03.06.2025
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Восток" за прошедшие сутки улучшила тактическое положение, Киев потерял в ее зоне ответственности более 175 военнослужащих и две бронемашины,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:07:00+03:00
2025-06-03T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшие сутки улучшила тактическое положение, Киев потерял в ее зоне ответственности более 175 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение… ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное Донецкой Народной Республики, Малиновка и Полтавка Запорожской области.
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киев, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшие сутки улучшила тактическое положение, Киев потерял в ее зоне ответственности более 175 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение… ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное Донецкой Народной Республики, Малиновка и Полтавка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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