https://ria.ru/20250603/voenkory-2020756616.html

Военкоры "России сегодня" обменялись опытом с ливанскими журналистами

Военкоры "России сегодня" обменялись опытом с ливанскими журналистами - РИА Новости, 03.06.2025

Военкоры "России сегодня" обменялись опытом с ливанскими журналистами

Дискуссионная встреча "Под одним снарядом", посвященная памяти погибших журналистов в зоне СВО и в Ливане, состоялась в Бейруте при участии посла России в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:12:00+03:00

2025-06-03T23:12:00+03:00

2025-06-03T23:12:00+03:00

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БЕЙРУТ, 3 июн - РИА Новости. Дискуссионная встреча "Под одним снарядом", посвященная памяти погибших журналистов в зоне СВО и в Ливане, состоялась в Бейруте при участии посла России в Ливане Александра Рудакова и военных корреспондентов агентств РИА Новости и Sputnik, водящих в медиагруппу "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости. В рамках встречи, организованной "Русским домом" в Бейруте и ассоциацией выпускников российских вузов и стран СНГ в Ливане, перед ливанскими журналистами и гостями, в том числе, выступили военный корреспондент арабской редакции агентства Sputnik Абделькадер Аль-Бай и руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Ливане, военный корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин. "Сегодня за объективную истину надо бороться. И именно вы - работники средств массовой информации - каждый день выходите на передовую этой борьбы… при этом и на Ближнем Востоке, и в России жизнь журналистов находится под физической угрозой. Она возникает, в том числе, как следствие проводимой Западом глобальной политики", - сказал Рудаков, выступая на открытии мероприятия. В рамках встречи присутствующие смогли посмотреть документальный фильм RT "Селидово: преступление без срока давности" и фотовыставку "Погибли за правду". Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших военных корреспондентах в зоне СВО и в последней ливано-израильской войне. "В наше время понятие международных договоренностей о неприкосновенности журналистов отошло на второй план. Последние конфликты давно доказали: для террористов и украинских нацистов журналист в синим бронежилете становится приоритетной целью. Запад руками своих марионеток - и здесь, на Ближнем Востоке, и в зоне СВО - стремится убить как можно больше наших коллег, чтобы скрыть правду о своих массовых преступлениях", - отметил Алаеддин в рамках своего выступления. Аль-Бай в свою очередь ответил на вопросы арабских коллег о деталях своей полевой работы и ее сложностях в ходе освещения событий в южном Ливане, где он находился с первых дней конфликта и до достижения соглашения о прекращении огня, получив ранение в первые часы после его вступления в силу. Организаторы встречи со своей стороны подчеркнули важность созданного формата для развития диалога между журналистами России и Ливана.

https://ria.ru/20250602/gosduma-2020434282.html

https://ria.ru/20250528/poddubnyy-2019672989.html

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