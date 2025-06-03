Закон о локализации сильно не повлияет на "АвтоВАЗ", считает Соколов
Соколов: "АвтоВАЗ" не ожидает сильного влияния закона о локализации такси
Президент АО "Автоваз" Максим Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн – РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" не ожидает в ближайшее время сильного влияния на производственные планы закона о локализации такси, готов выпускать достаточное количество автомобилей, заявил РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
"В данный момент сильного влияния мы не ожидаем. Во-первых, мы производим, можем производить достаточное количество автомобилей, и здесь все будет зависеть от заказа автопарков", - сказал Соколов отвечая на вопрос о влиянии принятия закона о локализации автомобилей такси на производственный план "АвтоВАЗа".
По его словам, это связано с тем, что закон вступает в силу только в следующем году, а ряд моделей смогут быть низколокализованными вплоть до 2033 года.
"Это сигнал и региональным властям, и региональному бизнесу, что пора наконец-то переходить на отечественную продукцию, и не только в сфере такси, но и вообще во всех остальных секторах промышленности", - добавил Соколов.
В декабре 2024 года президент "АвтоВАЗа" заявлял о готовности компании к исполнению прозводственного плана на 2025 год, который предусматривает выпуск 500 тысяч автомобилей.