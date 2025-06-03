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Закон о локализации сильно не повлияет на "АвтоВАЗ", считает Соколов - РИА Новости, 03.06.2025
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14:17 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/vliyanie-2020663810.html
Закон о локализации сильно не повлияет на "АвтоВАЗ", считает Соколов
Закон о локализации сильно не повлияет на "АвтоВАЗ", считает Соколов - РИА Новости, 03.06.2025
Закон о локализации сильно не повлияет на "АвтоВАЗ", считает Соколов
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" не ожидает в ближайшее время сильного влияния на производственные планы закона о локализации такси, готов выпускать... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:17:00+03:00
2025-06-03T14:17:00+03:00
экономика
авто
россия
максим соколов
владимир путин
автоваз
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн – РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" не ожидает в ближайшее время сильного влияния на производственные планы закона о локализации такси, готов выпускать достаточное количество автомобилей, заявил РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу. "В данный момент сильного влияния мы не ожидаем. Во-первых, мы производим, можем производить достаточное количество автомобилей, и здесь все будет зависеть от заказа автопарков", - сказал Соколов отвечая на вопрос о влиянии принятия закона о локализации автомобилей такси на производственный план "АвтоВАЗа". По его словам, это связано с тем, что закон вступает в силу только в следующем году, а ряд моделей смогут быть низколокализованными вплоть до 2033 года. "Это сигнал и региональным властям, и региональному бизнесу, что пора наконец-то переходить на отечественную продукцию, и не только в сфере такси, но и вообще во всех остальных секторах промышленности", - добавил Соколов. В декабре 2024 года президент "АвтоВАЗа" заявлял о готовности компании к исполнению прозводственного плана на 2025 год, который предусматривает выпуск 500 тысяч автомобилей.
https://ria.ru/20250523/taksi-2018764512.html
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экономика, авто, россия, максим соколов, владимир путин, автоваз
Экономика, Авто, Россия, Максим Соколов, Владимир Путин, АвтоВАЗ
Закон о локализации сильно не повлияет на "АвтоВАЗ", считает Соколов

Соколов: "АвтоВАЗ" не ожидает сильного влияния закона о локализации такси

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент АО "Автоваз" Максим Соколов
Президент АО Автоваз Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент АО "Автоваз" Максим Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн – РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" не ожидает в ближайшее время сильного влияния на производственные планы закона о локализации такси, готов выпускать достаточное количество автомобилей, заявил РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
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"В данный момент сильного влияния мы не ожидаем. Во-первых, мы производим, можем производить достаточное количество автомобилей, и здесь все будет зависеть от заказа автопарков", - сказал Соколов отвечая на вопрос о влиянии принятия закона о локализации автомобилей такси на производственный план "АвтоВАЗа".
По его словам, это связано с тем, что закон вступает в силу только в следующем году, а ряд моделей смогут быть низколокализованными вплоть до 2033 года.
"Это сигнал и региональным властям, и региональному бизнесу, что пора наконец-то переходить на отечественную продукцию, и не только в сфере такси, но и вообще во всех остальных секторах промышленности", - добавил Соколов.
В декабре 2024 года президент "АвтоВАЗа" заявлял о готовности компании к исполнению прозводственного плана на 2025 год, который предусматривает выпуск 500 тысяч автомобилей.
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ЭкономикаАвтоРоссияМаксим СоколовВладимир ПутинАвтоВАЗ
 
 
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