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Коллега рассказал о враче, погибшей при крушении поезда в Брянской области - РИА Новости, 03.06.2025
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09:07 03.06.2025
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Коллега рассказал о враче, погибшей при крушении поезда в Брянской области
Коллега рассказал о враче, погибшей при крушении поезда в Брянской области - РИА Новости, 03.06.2025
Коллега рассказал о враче, погибшей при крушении поезда в Брянской области
Погибшая в результате ЧП с поездом в Брянской области Виолетта была врачом в хосписе, она помогала тяжелобольным детям научиться мечтать и гулять, рассказал РИА РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:07:00+03:00
2025-06-03T09:07:00+03:00
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
дом с маяком
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Погибшая в результате ЧП с поездом в Брянской области Виолетта была врачом в хосписе, она помогала тяжелобольным детям научиться мечтать и гулять, рассказал РИА Новости коллега погибшей, главный врач детского хосписа "Дом с маяком" Григорий Климов. "Виолетта работала в хосписе с 2020 года. Я собеседовал ее на ту позицию, которую она занимала. Я задал ей вопрос: "почему вы хотите работать в хосписе?", потому что это такая непростая для врача работа, работать с умирающими детьми, когда ты приходишь в семьи, где ребенок мучается от боли, ты не можешь ему помочь, но ты можешь облегчать эти тягостные симптомы. Виолетта мне сказала, что она хочет помогать самым тяжелобольным детям, что она чувствует в себе эти силы", - рассказал Климов. Он отметил, что Виолетта работала с семьями, где у ребенка либо судороги, либо болевой синдром, либо он не может дышать и нормально кушать, она как врач максимально возможно купировала эти тягостные симптомы. Она учила родителей, как можно помочь своему ребенку, обеспечивала его назначениями и необходимым медицинским оборудованием. "Виолетта понимала, что оставшуюся жизнь, какая бы она ни была по продолжительности, можно прожить хорошо и качественно. Она давала детям, которые из дома не выходили годами, возможность выйти и погулять. Родители переставали бояться, что у ребенка начнутся судороги, потому что знали, что у них есть необходимые препараты, и знали, что делать, если что-то случится на улице. Дети, которые мучились от боли и вообще ни о чем не могли, кроме нее, думать, благодаря Виолетте, начинали играть, они мечтали ходить в школу", - добавил Климов. По его словам, Виолетта очень любила жизнь, ее любовь распространялась и на пациентов, она была всеобъемлющей поддержкой для своих подопечных. Это был добрый, сильный, активный, позитивный и светлый человек. "Я запомню Виолетту такой, какой она была в день нашей последней встречи, когда она уходила в декрет. Она очень долго работала, будучи беременной. Когда Виолетта пришла на последнее собрание, она была с небольшим пузиком, с румяными щечками, готовящая себя к материнству женщина. Я ей говорил: "Виолетта, счастья тебе, чтоб все было хорошо". Она посмеялась. Так мы легко и весело расстались. Но вот этого счастья было всего 5 месяцев после рождения второго ребенка. Это, конечно, жуткая трагедия. Когда мне сообщили коллеги, что она погибла в этом поезде, я не мог поверить в это. Я до сих пор не верю, что она погибла. То есть я это понимаю, но душа это не принимает", - признался собеседник агентства. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, около 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/moskva-2020561650.html
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брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, дом с маяком, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Дом с маяком, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Коллега рассказал о враче, погибшей при крушении поезда в Брянской области

Врач Климов: Виолетта помогала тяжелобольным детям в хосписе научиться мечтать

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Погибшая в результате ЧП с поездом в Брянской области Виолетта была врачом в хосписе, она помогала тяжелобольным детям научиться мечтать и гулять, рассказал РИА Новости коллега погибшей, главный врач детского хосписа "Дом с маяком" Григорий Климов.
"Виолетта работала в хосписе с 2020 года. Я собеседовал ее на ту позицию, которую она занимала. Я задал ей вопрос: "почему вы хотите работать в хосписе?", потому что это такая непростая для врача работа, работать с умирающими детьми, когда ты приходишь в семьи, где ребенок мучается от боли, ты не можешь ему помочь, но ты можешь облегчать эти тягостные симптомы. Виолетта мне сказала, что она хочет помогать самым тяжелобольным детям, что она чувствует в себе эти силы", - рассказал Климов.
Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Он отметил, что Виолетта работала с семьями, где у ребенка либо судороги, либо болевой синдром, либо он не может дышать и нормально кушать, она как врач максимально возможно купировала эти тягостные симптомы. Она учила родителей, как можно помочь своему ребенку, обеспечивала его назначениями и необходимым медицинским оборудованием.
"Виолетта понимала, что оставшуюся жизнь, какая бы она ни была по продолжительности, можно прожить хорошо и качественно. Она давала детям, которые из дома не выходили годами, возможность выйти и погулять. Родители переставали бояться, что у ребенка начнутся судороги, потому что знали, что у них есть необходимые препараты, и знали, что делать, если что-то случится на улице. Дети, которые мучились от боли и вообще ни о чем не могли, кроме нее, думать, благодаря Виолетте, начинали играть, они мечтали ходить в школу", - добавил Климов.
По его словам, Виолетта очень любила жизнь, ее любовь распространялась и на пациентов, она была всеобъемлющей поддержкой для своих подопечных. Это был добрый, сильный, активный, позитивный и светлый человек.
Рабочие разбирают мост в Брянской области после его обрушения - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Вчера, 18:29
"Я запомню Виолетту такой, какой она была в день нашей последней встречи, когда она уходила в декрет. Она очень долго работала, будучи беременной. Когда Виолетта пришла на последнее собрание, она была с небольшим пузиком, с румяными щечками, готовящая себя к материнству женщина. Я ей говорил: "Виолетта, счастья тебе, чтоб все было хорошо". Она посмеялась. Так мы легко и весело расстались. Но вот этого счастья было всего 5 месяцев после рождения второго ребенка. Это, конечно, жуткая трагедия. Когда мне сообщили коллеги, что она погибла в этом поезде, я не мог поверить в это. Я до сих пор не верю, что она погибла. То есть я это понимаю, но душа это не принимает", - признался собеседник агентства.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, около 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Крушение поездов в Брянской и Курской областях
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанк

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
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1 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
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2 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
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3 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
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4 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

Автомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
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6 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
1 из 7

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 7

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
6 из 7

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Брянская областьВыгоничский районМоскваАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинДом с маякомСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
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