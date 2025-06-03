Коллега рассказал о враче, погибшей при крушении поезда в Брянской области

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Погибшая в результате ЧП с поездом в Брянской области Виолетта была врачом в хосписе, она помогала тяжелобольным детям научиться мечтать и гулять, рассказал РИА Новости коллега погибшей, главный врач детского хосписа "Дом с маяком" Григорий Климов. "Виолетта работала в хосписе с 2020 года. Я собеседовал ее на ту позицию, которую она занимала. Я задал ей вопрос: "почему вы хотите работать в хосписе?", потому что это такая непростая для врача работа, работать с умирающими детьми, когда ты приходишь в семьи, где ребенок мучается от боли, ты не можешь ему помочь, но ты можешь облегчать эти тягостные симптомы. Виолетта мне сказала, что она хочет помогать самым тяжелобольным детям, что она чувствует в себе эти силы", - рассказал Климов. Он отметил, что Виолетта работала с семьями, где у ребенка либо судороги, либо болевой синдром, либо он не может дышать и нормально кушать, она как врач максимально возможно купировала эти тягостные симптомы. Она учила родителей, как можно помочь своему ребенку, обеспечивала его назначениями и необходимым медицинским оборудованием. "Виолетта понимала, что оставшуюся жизнь, какая бы она ни была по продолжительности, можно прожить хорошо и качественно. Она давала детям, которые из дома не выходили годами, возможность выйти и погулять. Родители переставали бояться, что у ребенка начнутся судороги, потому что знали, что у них есть необходимые препараты, и знали, что делать, если что-то случится на улице. Дети, которые мучились от боли и вообще ни о чем не могли, кроме нее, думать, благодаря Виолетте, начинали играть, они мечтали ходить в школу", - добавил Климов. По его словам, Виолетта очень любила жизнь, ее любовь распространялась и на пациентов, она была всеобъемлющей поддержкой для своих подопечных. Это был добрый, сильный, активный, позитивный и светлый человек. "Я запомню Виолетту такой, какой она была в день нашей последней встречи, когда она уходила в декрет. Она очень долго работала, будучи беременной. Когда Виолетта пришла на последнее собрание, она была с небольшим пузиком, с румяными щечками, готовящая себя к материнству женщина. Я ей говорил: "Виолетта, счастья тебе, чтоб все было хорошо". Она посмеялась. Так мы легко и весело расстались. Но вот этого счастья было всего 5 месяцев после рождения второго ребенка. Это, конечно, жуткая трагедия. Когда мне сообщили коллеги, что она погибла в этом поезде, я не мог поверить в это. Я до сих пор не верю, что она погибла. То есть я это понимаю, но душа это не принимает", - признался собеседник агентства. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, около 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Дом с маяком, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Коллега рассказал о враче, погибшей при крушении поезда в Брянской области
Врач Климов: Виолетта помогала тяжелобольным детям в хосписе научиться мечтать
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Погибшая в результате ЧП с поездом в Брянской области Виолетта была врачом в хосписе, она помогала тяжелобольным детям научиться мечтать и гулять, рассказал РИА Новости коллега погибшей, главный врач детского хосписа "Дом с маяком" Григорий Климов.
"Виолетта работала в хосписе с 2020 года. Я собеседовал ее на ту позицию, которую она занимала. Я задал ей вопрос: "почему вы хотите работать в хосписе?", потому что это такая непростая для врача работа, работать с умирающими детьми, когда ты приходишь в семьи, где ребенок мучается от боли, ты не можешь ему помочь, но ты можешь облегчать эти тягостные симптомы. Виолетта мне сказала, что она хочет помогать самым тяжелобольным детям, что она чувствует в себе эти силы", - рассказал Климов.
Он отметил, что Виолетта работала с семьями, где у ребенка либо судороги, либо болевой синдром, либо он не может дышать и нормально кушать, она как врач максимально возможно купировала эти тягостные симптомы. Она учила родителей, как можно помочь своему ребенку, обеспечивала его назначениями и необходимым медицинским оборудованием.
"Виолетта понимала, что оставшуюся жизнь, какая бы она ни была по продолжительности, можно прожить хорошо и качественно. Она давала детям, которые из дома не выходили годами, возможность выйти и погулять. Родители переставали бояться, что у ребенка начнутся судороги, потому что знали, что у них есть необходимые препараты, и знали, что делать, если что-то случится на улице. Дети, которые мучились от боли и вообще ни о чем не могли, кроме нее, думать, благодаря Виолетте, начинали играть, они мечтали ходить в школу", - добавил Климов.
По его словам, Виолетта очень любила жизнь, ее любовь распространялась и на пациентов, она была всеобъемлющей поддержкой для своих подопечных. Это был добрый, сильный, активный, позитивный и светлый человек.
"Я запомню Виолетту такой, какой она была в день нашей последней встречи, когда она уходила в декрет. Она очень долго работала, будучи беременной. Когда Виолетта пришла на последнее собрание, она была с небольшим пузиком, с румяными щечками, готовящая себя к материнству женщина. Я ей говорил: "Виолетта, счастья тебе, чтоб все было хорошо". Она посмеялась. Так мы легко и весело расстались. Но вот этого счастья было всего 5 месяцев после рождения второго ребенка. Это, конечно, жуткая трагедия. Когда мне сообщили коллеги, что она погибла в этом поезде, я не мог поверить в это. Я до сих пор не верю, что она погибла. То есть я это понимаю, но душа это не принимает", - признался собеседник агентства.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районеБрянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, около 100 пострадали.
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