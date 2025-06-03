https://ria.ru/20250603/vilders-2020692388.html

Решение Вилдерса покинуть коалицию возмутило партии в Нидерландах

Решение Вилдерса покинуть коалицию возмутило партии в Нидерландах - РИА Новости, 03.06.2025

Решение Вилдерса покинуть коалицию возмутило партии в Нидерландах

Лидеры трех коалиционных партий в Нидерландах - Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и "Фермерско-гражданского... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:16:00+03:00

2025-06-03T11:16:00+03:00

2025-06-03T16:19:00+03:00

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нидерланды

герт вилдерс

партия свободы

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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Лидеры трех коалиционных партий в Нидерландах - Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB) - возмущены решением лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса покинуть коалицию, которая теперь может распасться. Сформированная в мае 2024 года после переговоров, которые длились почти полгода, правящая коалиция в Нидерландах состояла из четырех партий - Партии свободы (PVV), Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB). Во вторник лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что его партия выходит из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. "В очередной раз Вилдерс ставит свои интересы выше интересов нашей страны. Уходя. В период беспрецедентной неопределенности - когда война за углом, надвигается потенциальный экономический кризис и люди, которые беспокоятся о счетах. Нидерландам нужен зрелый и ответственный лидер, который будет обеспечивать нашу безопасность. Но Вилдерс бросает Нидерланды", - написала в соцсети Х лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Йешилгёз-Зегериус. Лидер "Фермерско-гражданского движения" (BBB) Каролин ван дер Плас назвала поступок Вилдерса безрассудным. "Я нахожу странным, что Вилдерс так поступает. Нидерланды становятся жертвой этого... Герт Вилдерс ставит Герта Вилдерса на первое место", - заявила ван дер Плас в эфире телеканала RTL. Руководитель "Нового общественного договора" (NSC) Николин ван Вроонховен также считает решение лидера Партии свободы "непостижимым". "Я действительно этого не понимаю. Я даже немного зла на него. Оставляет страну в такой ситуации", - заявила она журналистам. Коалиционные партии ранее не поддержали новый план Вилдерс, так как они считают, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении. На прошлой неделе Вилдерс представил план из десяти пунктов по ужесточению миграционных мер, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Ожидается, что после выхода партии Вилдерса из коалиции нынешний кабмин продолжит работу в качестве временного.

https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020690092.html

https://ria.ru/20250531/rossiya-2020142637.html

https://ria.ru/20250602/stambul-2020569323.html

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в мире, нидерланды, герт вилдерс, партия свободы