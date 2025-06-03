Рейтинг@Mail.ru
Решение Вилдерса покинуть коалицию возмутило партии в Нидерландах - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 03.06.2025 (обновлено: 16:19 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/vilders-2020692388.html
Решение Вилдерса покинуть коалицию возмутило партии в Нидерландах
Решение Вилдерса покинуть коалицию возмутило партии в Нидерландах - РИА Новости, 03.06.2025
Решение Вилдерса покинуть коалицию возмутило партии в Нидерландах
Лидеры трех коалиционных партий в Нидерландах - Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и "Фермерско-гражданского... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:16:00+03:00
2025-06-03T16:19:00+03:00
в мире
нидерланды
герт вилдерс
партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148999/60/1489996063_0:0:5924:3333_1920x0_80_0_0_77846e519bfd75c3f4b8862272403179.jpg
ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Лидеры трех коалиционных партий в Нидерландах - Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB) - возмущены решением лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса покинуть коалицию, которая теперь может распасться. Сформированная в мае 2024 года после переговоров, которые длились почти полгода, правящая коалиция в Нидерландах состояла из четырех партий - Партии свободы (PVV), Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB). Во вторник лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что его партия выходит из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. "В очередной раз Вилдерс ставит свои интересы выше интересов нашей страны. Уходя. В период беспрецедентной неопределенности - когда война за углом, надвигается потенциальный экономический кризис и люди, которые беспокоятся о счетах. Нидерландам нужен зрелый и ответственный лидер, который будет обеспечивать нашу безопасность. Но Вилдерс бросает Нидерланды", - написала в соцсети Х лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Йешилгёз-Зегериус. Лидер "Фермерско-гражданского движения" (BBB) Каролин ван дер Плас назвала поступок Вилдерса безрассудным. "Я нахожу странным, что Вилдерс так поступает. Нидерланды становятся жертвой этого... Герт Вилдерс ставит Герта Вилдерса на первое место", - заявила ван дер Плас в эфире телеканала RTL. Руководитель "Нового общественного договора" (NSC) Николин ван Вроонховен также считает решение лидера Партии свободы "непостижимым". "Я действительно этого не понимаю. Я даже немного зла на него. Оставляет страну в такой ситуации", - заявила она журналистам. Коалиционные партии ранее не поддержали новый план Вилдерс, так как они считают, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении. На прошлой неделе Вилдерс представил план из десяти пунктов по ужесточению миграционных мер, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Ожидается, что после выхода партии Вилдерса из коалиции нынешний кабмин продолжит работу в качестве временного.
https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020690092.html
https://ria.ru/20250531/rossiya-2020142637.html
https://ria.ru/20250602/stambul-2020569323.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148999/60/1489996063_799:0:5924:3844_1920x0_80_0_0_aebbf8c91c803e0f620c42f2d0c73425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, герт вилдерс, партия свободы
В мире, Нидерланды, Герт Вилдерс, Партия Свободы
Решение Вилдерса покинуть коалицию возмутило партии в Нидерландах

Решение Вилдерса покинуть коалицию возмутило лидеров партий в ее составе

© AP Photo / Yves Herman/Pool Герт Вилдерс
Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Yves Herman/Pool
Герт Вилдерс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Лидеры трех коалиционных партий в Нидерландах - Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB) - возмущены решением лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса покинуть коалицию, которая теперь может распасться.
Сформированная в мае 2024 года после переговоров, которые длились почти полгода, правящая коалиция в Нидерландах состояла из четырех партий - Партии свободы (PVV), Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB). Во вторник лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что его партия выходит из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
Здание парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Нидерландах призвали провести новые парламентские выборы
Вчера, 12:43
"В очередной раз Вилдерс ставит свои интересы выше интересов нашей страны. Уходя. В период беспрецедентной неопределенности - когда война за углом, надвигается потенциальный экономический кризис и люди, которые беспокоятся о счетах. Нидерландам нужен зрелый и ответственный лидер, который будет обеспечивать нашу безопасность. Но Вилдерс бросает Нидерланды", - написала в соцсети Х лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Йешилгёз-Зегериус.
Лидер "Фермерско-гражданского движения" (BBB) Каролин ван дер Плас назвала поступок Вилдерса безрассудным.
"Я нахожу странным, что Вилдерс так поступает. Нидерланды становятся жертвой этого... Герт Вилдерс ставит Герта Вилдерса на первое место", - заявила ван дер Плас в эфире телеканала RTL.
Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс выступает на форуме по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре. 31 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Нидерландах рассказали об отношениях с Россией после крушения MH17
31 мая, 15:42
Руководитель "Нового общественного договора" (NSC) Николин ван Вроонховен также считает решение лидера Партии свободы "непостижимым".
"Я действительно этого не понимаю. Я даже немного зла на него. Оставляет страну в такой ситуации", - заявила она журналистам.
Коалиционные партии ранее не поддержали новый план Вилдерс, так как они считают, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении.
На прошлой неделе Вилдерс представил план из десяти пунктов по ужесточению миграционных мер, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину.
Ожидается, что после выхода партии Вилдерса из коалиции нынешний кабмин продолжит работу в качестве временного.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Нидерландах оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
2 июня, 23:28
 
В миреНидерландыГерт ВилдерсПартия Свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала