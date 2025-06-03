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Вершинин обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии - РИА Новости, 03.06.2025
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18:37 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/vershinin-2020729977.html
Вершинин обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии
Вершинин обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии - РИА Новости, 03.06.2025
Вершинин обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР с "упором на сохраняющиеся риски... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:37:00+03:00
2025-06-03T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР с "упором на сохраняющиеся риски внутренней дестабилизации и угрозы терроризма", сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Собеседники обменялись мнениями по текущей ситуации "на земле" в Сирии с упором на сохраняющиеся риски внутренней дестабилизации и угрозы терроризма. Отмечалось, что достижение прочной безопасности и стабильности в стране, уважение ее суверенитета и территориальной целостности будут способствовать общей деэскалации напряженности в регионе в целом", - говорится в сообщении на сайте министерства. Там добавили, что дипломаты рассмотрели вопросы социально-экономического характера, а также "задачи продвижения инклюзивного процесса политического перехода, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, в соответствии с базовыми принципами резолюции СБ ООН 2254".
https://ria.ru/20250529/mid-2019750613.html
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в мире, сирия, россия, сергей вершинин, гейр педерсен, оон
В мире, Сирия, Россия, Сергей Вершинин, Гейр Педерсен, ООН
Вершинин обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии

Замглавы МИД Вершинин обсудил со спецпосланником генсека ООН ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Вершинин
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Вершинин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР с "упором на сохраняющиеся риски внутренней дестабилизации и угрозы терроризма", сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Собеседники обменялись мнениями по текущей ситуации "на земле" в Сирии с упором на сохраняющиеся риски внутренней дестабилизации и угрозы терроризма. Отмечалось, что достижение прочной безопасности и стабильности в стране, уважение ее суверенитета и территориальной целостности будут способствовать общей деэскалации напряженности в регионе в целом", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Там добавили, что дипломаты рассмотрели вопросы социально-экономического характера, а также "задачи продвижения инклюзивного процесса политического перехода, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, в соответствии с базовыми принципами резолюции СБ ООН 2254".
МИД России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам
29 мая, 12:48
 
В миреСирияРоссияСергей ВершининГейр ПедерсенООН
 
 
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