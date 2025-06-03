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Вершинин обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии
Вершинин обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии - РИА Новости, 03.06.2025
Вершинин обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР с "упором на сохраняющиеся риски... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:37:00+03:00
2025-06-03T18:37:00+03:00
2025-06-03T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в САР с "упором на сохраняющиеся риски внутренней дестабилизации и угрозы терроризма", сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Собеседники обменялись мнениями по текущей ситуации "на земле" в Сирии с упором на сохраняющиеся риски внутренней дестабилизации и угрозы терроризма. Отмечалось, что достижение прочной безопасности и стабильности в стране, уважение ее суверенитета и территориальной целостности будут способствовать общей деэскалации напряженности в регионе в целом", - говорится в сообщении на сайте министерства. Там добавили, что дипломаты рассмотрели вопросы социально-экономического характера, а также "задачи продвижения инклюзивного процесса политического перехода, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, в соответствии с базовыми принципами резолюции СБ ООН 2254".
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в мире, сирия, россия, сергей вершинин, гейр педерсен, оон
В мире, Сирия, Россия, Сергей Вершинин, Гейр Педерсен, ООН
Вершинин обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии
Замглавы МИД Вершинин обсудил со спецпосланником генсека ООН ситуацию в Сирии