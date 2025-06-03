Посольству России сообщили о задержании пятерых сограждан в Венесуэле
Посольству России в Венесуэле сообщили о задержании в мае пятерых сограждан
Вид на Каракас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Посольству РФ в Каракасе известно о задержании в мае пятерых россиян, дипломаты находятся в контакте с родственниками части задержанных сограждан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.
"Посольству известно о задержании в середине мая пятерых граждан России. Посольством направлен официальный запрос с целью выяснения личностей задержанных, причинах их задержания и месте их временного содержания в целях обеспечения консульского доступа и соблюдения прав и законных интересов российских граждан", - сказала Иванова.
По словам собеседницы агентства, российские дипломаты находятся в контакте с обратившимися в посольство родственниками некоторых задержанных и оказывают необходимую помощь - в частности, им был рекомендован ряд адвокатов.
Ранее аргентинский новостной портал Infobae со ссылкой на источник утверждал, что сотрудники главного управления военной контрразведки Венесуэлы задержали в Каракасе председателя "Российско-Венесуэльской торговой палаты" Романа Фроленко и "его группу казаков".
"О деятельности названной венесуэльской частной организации посольству известно из открытых источников и средств массовой информации. Указанная структура не координировала с посольством свою деятельность", - пояснила Иванова.
В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство России в Каракасе проверяет информацию о задержании местными силовыми структурами группы российских граждан, направило запрос властям страны.
Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, разыскивавшегося восемь лет
22 ноября 2024, 20:48