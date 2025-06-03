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Посольству России сообщили о задержании пятерых сограждан в Венесуэле - РИА Новости, 03.06.2025
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02:30 03.06.2025 (обновлено: 03:09 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/venesuela-2020578592.html
Посольству России сообщили о задержании пятерых сограждан в Венесуэле
Посольству России сообщили о задержании пятерых сограждан в Венесуэле - РИА Новости, 03.06.2025
Посольству России сообщили о задержании пятерых сограждан в Венесуэле
Посольству РФ в Каракасе известно о задержании в мае пятерых россиян, дипломаты находятся в контакте с родственниками части задержанных сограждан, сообщила РИА... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T02:30:00+03:00
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россия
каракас
венесуэла
роман фроленко
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МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Посольству РФ в Каракасе известно о задержании в мае пятерых россиян, дипломаты находятся в контакте с родственниками части задержанных сограждан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова. "Посольству известно о задержании в середине мая пятерых граждан России. Посольством направлен официальный запрос с целью выяснения личностей задержанных, причинах их задержания и месте их временного содержания в целях обеспечения консульского доступа и соблюдения прав и законных интересов российских граждан", - сказала Иванова. По словам собеседницы агентства, российские дипломаты находятся в контакте с обратившимися в посольство родственниками некоторых задержанных и оказывают необходимую помощь - в частности, им был рекомендован ряд адвокатов. Ранее аргентинский новостной портал Infobae со ссылкой на источник утверждал, что сотрудники главного управления военной контрразведки Венесуэлы задержали в Каракасе председателя "Российско-Венесуэльской торговой палаты" Романа Фроленко и "его группу казаков". "О деятельности названной венесуэльской частной организации посольству известно из открытых источников и средств массовой информации. Указанная структура не координировала с посольством свою деятельность", - пояснила Иванова. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство России в Каракасе проверяет информацию о задержании местными силовыми структурами группы российских граждан, направило запрос властям страны.
https://ria.ru/20250412/tunis-2010938155.html
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россия, каракас, венесуэла, роман фроленко, мария захарова
Россия, Каракас, Венесуэла, Роман Фроленко, Мария Захарова
Посольству России сообщили о задержании пятерых сограждан в Венесуэле

Посольству России в Венесуэле сообщили о задержании в мае пятерых сограждан

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
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МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Посольству РФ в Каракасе известно о задержании в мае пятерых россиян, дипломаты находятся в контакте с родственниками части задержанных сограждан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.
"Посольству известно о задержании в середине мая пятерых граждан России. Посольством направлен официальный запрос с целью выяснения личностей задержанных, причинах их задержания и месте их временного содержания в целях обеспечения консульского доступа и соблюдения прав и законных интересов российских граждан", - сказала Иванова.
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По словам собеседницы агентства, российские дипломаты находятся в контакте с обратившимися в посольство родственниками некоторых задержанных и оказывают необходимую помощь - в частности, им был рекомендован ряд адвокатов.
Ранее аргентинский новостной портал Infobae со ссылкой на источник утверждал, что сотрудники главного управления военной контрразведки Венесуэлы задержали в Каракасе председателя "Российско-Венесуэльской торговой палаты" Романа Фроленко и "его группу казаков".
"О деятельности названной венесуэльской частной организации посольству известно из открытых источников и средств массовой информации. Указанная структура не координировала с посольством свою деятельность", - пояснила Иванова.
В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство России в Каракасе проверяет информацию о задержании местными силовыми структурами группы российских граждан, направило запрос властям страны.
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