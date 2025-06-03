https://ria.ru/20250603/venesuela-2020578592.html

Посольству России сообщили о задержании пятерых сограждан в Венесуэле

Посольству России сообщили о задержании пятерых сограждан в Венесуэле - РИА Новости, 03.06.2025

Посольству России сообщили о задержании пятерых сограждан в Венесуэле

Посольству РФ в Каракасе известно о задержании в мае пятерых россиян, дипломаты находятся в контакте с родственниками части задержанных сограждан, сообщила РИА... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T02:30:00+03:00

2025-06-03T02:30:00+03:00

2025-06-03T03:09:00+03:00

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каракас

венесуэла

роман фроленко

мария захарова

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МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Посольству РФ в Каракасе известно о задержании в мае пятерых россиян, дипломаты находятся в контакте с родственниками части задержанных сограждан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова. "Посольству известно о задержании в середине мая пятерых граждан России. Посольством направлен официальный запрос с целью выяснения личностей задержанных, причинах их задержания и месте их временного содержания в целях обеспечения консульского доступа и соблюдения прав и законных интересов российских граждан", - сказала Иванова. По словам собеседницы агентства, российские дипломаты находятся в контакте с обратившимися в посольство родственниками некоторых задержанных и оказывают необходимую помощь - в частности, им был рекомендован ряд адвокатов. Ранее аргентинский новостной портал Infobae со ссылкой на источник утверждал, что сотрудники главного управления военной контрразведки Венесуэлы задержали в Каракасе председателя "Российско-Венесуэльской торговой палаты" Романа Фроленко и "его группу казаков". "О деятельности названной венесуэльской частной организации посольству известно из открытых источников и средств массовой информации. Указанная структура не координировала с посольством свою деятельность", - пояснила Иванова. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что посольство России в Каракасе проверяет информацию о задержании местными силовыми структурами группы российских граждан, направило запрос властям страны.

https://ria.ru/20250412/tunis-2010938155.html

https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html

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россия, каракас, венесуэла, роман фроленко, мария захарова