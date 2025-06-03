https://ria.ru/20250603/utechka-2020707628.html

Испанская компания Movistar начала расследование после утечки данных

Испанская компания Movistar начала расследование после утечки данных - РИА Новости, 03.06.2025

Испанская компания Movistar начала расследование после утечки данных

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Испании, оператор связи Movistar, входящий в состав корпорации Telefonica, начала внутреннее расследование... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:09:00+03:00

2025-06-03T17:09:00+03:00

2025-06-03T17:20:00+03:00

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МАДРИД, 3 июн - РИА Новости. Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Испании, оператор связи Movistar, входящий в состав корпорации Telefonica, начала внутреннее расследование после сообщений о возможной масштабной утечке персональных данных, затронувшей до 22 миллионов записей клиентов. Информация об инциденте появилась после публикации на странице специализирующегося на вопросах кибербезопасности портала HackManac в социальной сети X, где сообщалось, что хакер под псевдонимом Dedale выложил в даркнете образец базы данных с персональной информацией клиентов. "Актор угроз, известный под псевдонимом Dedale, взял на себя ответственность за масштабную утечку данных, нацелившуюся на Movistar, - крупнейшую испанскую телекоммуникационную компанию, входящую в состав корпорации Telefónica S.A. Согласно опубликованному заявлению, злоумышленник выставил на продажу базу данных, в которой якобы содержится информация примерно о 22 миллионах клиентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди похищенных сведений полные имена, номера удостоверений личности, мобильные телефоны, данные тарифных планов и статус обслуживания. В качестве доказательства хакер опубликовал образец с 1 миллионом записей. Телерадиокомпания RTVE подтвердила, что Telefonica начала расследование возможной утечки данных. Хакер запросил за полный архив 1500 долларов, что считается необычно низкой суммой для подобных случаев. На данный момент подтверждено, что опубликованная выборка касается абонентов компании в Перу. Данные о клиентах из других стран, включая Испанию, пока не были опубликованы.

https://ria.ru/20250515/steam-2017021911.html

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в мире, технологии, испания