СМИ: новый глава службы ЧС США признался, что не знал о сезоне ураганов
Reuters: новый глава FEMA Ричардсон не знал, что в стране бывает сезон ураганов
Дэвид Ричардсон
Дэвид Ричардсон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новый глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Дэвид Ричардсон признался, что не знал, что в стране бывает сезон ураганов, на фоне начала этого сезона, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре осведомленных источника.
Как напоминает Рейтер, сезон ураганов в США длится с июня по ноябрь и, соответственно, уже начался.
"Сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях в понедельник были в растерянности после того, как глава ведомства... во время совещания заявил, что не знал, что у его страны есть сезон ураганов", - говорится в материале агентства.
По данным агентства, неясно, сказал Ричардсон это в шутку или всерьез. Отмечается, что он возглавил FEMA только в начале мая.
По данным источников, заявление нового главы вызвало у сотрудников недоумение и сомнения в его осведомленности о работе ведомства.
Кроме того, как передает Рейтер, во время совещания Ричардсон объявил, что не будет ничего менять в плане реагирования на ЧС, хотя ранее анонсировал соответствующие изменения.
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В начале мая газета USA Today сообщала, что FEMA в ближайшее время лишится около трети постоянных штатных сотрудников в рамках увольнений, инициированных департаментом эффективности правительства США (DOGE). Издание писало, что 30-процентное снижение штата постоянных сотрудников провоцирует сомнения в том, что FEMA сможет справиться с природными катаклизмами, учитывая, что с приходом лета в США начинается сезон ураганов.
В конце января президент США Дональд Трамп заявлял, что FEMA обходится казне слишком дорого и не приносит пользы, поэтому продолжение его работы под вопросом. При этом в конце мая телеканал NBC сообщил, что, несмотря на заявления о планах ликвидировать FEMA, администрация Трампа предпринимает усилия, чтобы сохранить ключевых сотрудников агентства и поддержать пострадавшие штаты в преддверии сезона ураганов.
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