"Нужен как воздух": в Раде неожиданно высказались о российском меморандуме
Дубинский: Украина нуждается в перезапуске политического процесса
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Меморандум, предложенный Москвой, предусматривает изменение политического процесса, что крайне важно для Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram – канале.
"В принципе, меморандум, предложенный РФ, содержит все те пункты, которые мы с вами тут анализировали и ожидали. От отмены ВП (военного положения.— Прим. ред.) и назначения выборов, до запрета националистической идеологии и партий, и освобождения политзаключенных. Это предложение перезапуска политического процесса, который необходим Украине, как воздух", — написал он.
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Политик отметил, что проведение выборов необходимо, в противном случае украинский народ рискует понести еще большие потери.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее тысячи человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.