https://ria.ru/20250603/ukraina-2020758962.html

"Нужен как воздух": в Раде неожиданно высказались о российском меморандуме

"Нужен как воздух": в Раде неожиданно высказались о российском меморандуме - РИА Новости, 03.06.2025

"Нужен как воздух": в Раде неожиданно высказались о российском меморандуме

Меморандум, предложенный Москвой, предусматривает изменение политического процесса, что крайне важно для Украины, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:46:00+03:00

2025-06-03T23:46:00+03:00

2025-06-03T23:46:00+03:00

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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Меморандум, предложенный Москвой, предусматривает изменение политического процесса, что крайне важно для Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram – канале."В принципе, меморандум, предложенный РФ, содержит все те пункты, которые мы с вами тут анализировали и ожидали. От отмены ВП (военного положения.— Прим. ред.) и назначения выборов, до запрета националистической идеологии и партий, и освобождения политзаключенных. Это предложение перезапуска политического процесса, который необходим Украине, как воздух", — написал он.Политик отметил, что проведение выборов необходимо, в противном случае украинский народ рискует понести еще большие потери.Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее тысячи человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/medvedev-2020606479.html

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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