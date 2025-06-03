https://ria.ru/20250603/ukraina-2020754534.html

Глава офиса Зеленского заявил, что обсудил с Келлогом переговоры в Стамбуле

Глава офиса Зеленского заявил, что обсудил с Келлогом переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025

Глава офиса Зеленского заявил, что обсудил с Келлогом переговоры в Стамбуле

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом и обсудил с ним ситуацию на... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:40:00+03:00

2025-06-03T22:40:00+03:00

2025-06-03T22:40:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом и обсудил с ним ситуацию на фронте, переговоры в Стамбуле, санкции против РФ и дальнейшее выделение американской помощи Украине. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. "В Вашингтоне вместе с командой встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250603/peregovory-2020648134.html

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