Рейтинг@Mail.ru
Глава офиса Зеленского заявил, что обсудил с Келлогом переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/ukraina-2020754534.html
Глава офиса Зеленского заявил, что обсудил с Келлогом переговоры в Стамбуле
Глава офиса Зеленского заявил, что обсудил с Келлогом переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025
Глава офиса Зеленского заявил, что обсудил с Келлогом переговоры в Стамбуле
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом и обсудил с ним ситуацию на... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:40:00+03:00
2025-06-03T22:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
кит келлог
владимир зеленский
андрей ермак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом и обсудил с ним ситуацию на фронте, переговоры в Стамбуле, санкции против РФ и дальнейшее выделение американской помощи Украине. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. "В Вашингтоне вместе с командой встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250603/peregovory-2020648134.html
https://ria.ru/20250603/trump-2020596332.html
россия
украина
стамбул
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, кит келлог, владимир зеленский, андрей ермак, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, США
Глава офиса Зеленского заявил, что обсудил с Келлогом переговоры в Стамбуле

Ермак заявил, что обсудил с Келлогом ситуацию на фронте и переговоры в Стамбуле

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом и обсудил с ним ситуацию на фронте, переговоры в Стамбуле, санкции против РФ и дальнейшее выделение американской помощи Украине.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Кремле прокомментировали итоги переговоров с Украиной в Стамбуле
Вчера, 13:17
"В Вашингтоне вместе с командой встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
У Трампа кончилось терпение относительно конфликта на Украине, заявил посол
Вчера, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулКит КеллогВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала