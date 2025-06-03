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Фидан заявил о согласии России и Украины по новому раунду переговоров - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/ukraina-2020750150.html
Фидан заявил о согласии России и Украины по новому раунду переговоров
Фидан заявил о согласии России и Украины по новому раунду переговоров - РИА Новости, 03.06.2025
Фидан заявил о согласии России и Украины по новому раунду переговоров
Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров, Турция ожидает встречу, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:31:00+03:00
2025-06-03T21:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
хакан фидан
мид турции
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров, Турция ожидает встречу, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. "Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу", - сказал Фидан в интервью государственному телеканалу TRT Haber. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/peregovory-2020659430.html
https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html
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в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан, мид турции, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, МИД Турции, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Фидан заявил о согласии России и Украины по новому раунду переговоров

Фидан: Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Россия и Украина пришли к согласию о следующем раунде переговоров, Турция ожидает встречу, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
"Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу", - сказал Фидан в интервью государственному телеканалу TRT Haber.
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о работе Мединского на переговорах в Стамбуле
Вчера, 14:06
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине
Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулХакан ФиданМИД ТурцииВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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