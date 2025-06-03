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Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 03.06.2025 (обновлено: 21:28 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/ukraina-2020745873.html
Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы, заявил Белый дом
Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.06.2025
Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы, заявил Белый дом
Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа об атаках на российские аэродромы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T20:47:00+03:00
2025-06-03T21:28:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа об атаках на российские аэродромы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Не был", — ответила она на вопрос, был ли Трамп проинформирован киевскими властями заранее.Накануне Левитт попросили рассказать о реакции американского лидера на произошедшее. Глава Белого дома, по ее словам, заявил, что этой войне нужно положить конец.В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html
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в мире, дональд трамп, сша, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Дональд Трамп, США, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы, заявил Белый дом

Левитт: Украина не уведомила Трампа об атаках на российские аэродромы

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа об атаках на российские аэродромы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Не был", — ответила она на вопрос, был ли Трамп проинформирован киевскими властями заранее.
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СМИ рассказали о страхе Киева после атаки на российские аэродромы
2 июня, 10:53
Накануне Левитт попросили рассказать о реакции американского лидера на произошедшее. Глава Белого дома, по ее словам, заявил, что этой войне нужно положить конец.
В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
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Вчера, 10:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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