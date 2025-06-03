https://ria.ru/20250603/ukraina-2020745873.html

Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы, заявил Белый дом

Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.06.2025

Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы, заявил Белый дом

Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа об атаках на российские аэродромы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T20:47:00+03:00

2025-06-03T20:47:00+03:00

2025-06-03T21:28:00+03:00

в мире

дональд трамп

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украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа об атаках на российские аэродромы, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Не был", — ответила она на вопрос, был ли Трамп проинформирован киевскими властями заранее.Накануне Левитт попросили рассказать о реакции американского лидера на произошедшее. Глава Белого дома, по ее словам, заявил, что этой войне нужно положить конец.В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250602/economist-2020403052.html

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в мире, дональд трамп, сша, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)