https://ria.ru/20250603/ukraina-2020714452.html

Большинство мужчин на Украине признали годными после повторной медкомиссии

Большинство мужчин на Украине признали годными после повторной медкомиссии - РИА Новости, 03.06.2025

Большинство мужчин на Украине признали годными после повторной медкомиссии

Практически все военнообязанные на Украине, имевшие статус ограниченно годных, признаются годными к воинской службе после повторного обследования, заявил... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:31:00+03:00

2025-06-03T17:31:00+03:00

2025-06-03T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Практически все военнообязанные на Украине, имевшие статус ограниченно годных, признаются годными к воинской службе после повторного обследования, заявил представитель украинского минобороны Дмитрий Лазуткин. Генштаб ВСУ 27 февраля сообщал, что повторную медкомиссию на Украине должны пройти более 1,5 миллиона военнообязанных, ранее имевших статус "ограничено годен". Сделать это они должны до 5 июня. "Из тех, кто прошел повторную военно-врачебную комиссию, около 7% признаны негодными, где-то 6-7% - полностью годные, остальные годны к службе в подразделениях обеспечения, военкоматах, военных вузах", - заявил Лазуткин в эфире украинского новостного телемарафона. Украинский парламентарий Анна Скороход 12 ноября заявляла, что врачи украинских военно-врачебных комиссий признались, что им дали указание признавать всех военнообязанных годными к службе в ВСУ. Ранее украинские военнопленные сообщали, что власти Украины призывают больных граждан, принудительно пришедших обновить данные в военкоматы. В начале апреля 2024 года Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годен". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии для подтверждения диагноза.

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020330549.html

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020076758.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины