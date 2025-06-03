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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 03.06.2025 (обновлено: 15:55 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/ukraina-2020680432.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.06.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:37:00+03:00
2025-06-03T15:55:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно информации ресурса, сигнал включили во всех регионах почти одновременно — около 15:30 мск.До этого тревогу объявляли на всей территории Украины дважды — примерно в 09:50 и 14:25 мск.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020632642.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро в Киеве
Мужчина на станции метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно информации ресурса, сигнал включили во всех регионах почти одновременно — около 15:30 мск.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине
Вчера, 12:06
До этого тревогу объявляли на всей территории Украины дважды — примерно в 09:50 и 14:25 мск.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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