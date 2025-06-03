https://ria.ru/20250603/ukraina-2020680432.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.06.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:37:00+03:00
2025-06-03T15:37:00+03:00
2025-06-03T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно информации ресурса, сигнал включили во всех регионах почти одновременно — около 15:30 мск.До этого тревогу объявляли на всей территории Украины дважды — примерно в 09:50 и 14:25 мск.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020632642.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины