https://ria.ru/20250603/ukraina-2020676226.html

Депутат Рады раскритиковал сотрудников украинских военкоматов

Депутат Рады раскритиковал сотрудников украинских военкоматов - РИА Новости, 03.06.2025

Депутат Рады раскритиковал сотрудников украинских военкоматов

Депутат Верховной рады Украины Виталий Войцеховский считает, что среди сотрудников украинских военкоматов есть не совсем нормальные люди, потому что от... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:14:00+03:00

2025-06-03T15:14:00+03:00

2025-06-03T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Виталий Войцеховский считает, что среди сотрудников украинских военкоматов есть не совсем нормальные люди, потому что от преследования и избиения людей при мобилизации они получают некое удовольствие. "Я понимаю, сегодня в ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). есть много людей, которые прошли фронт, как раз эти люди ведут себя лучше. А вот те, кто не служили в армии, а сейчас надели на себя военную форму, и такое впечатление из того, что я видел, что они получают удовольствие, догоняя этого парня. Это такой уже животный инстинкт", - сказал Войцеховский в эфире украинского YouTube-канала "Откровенно". По его словам, изменить работу украинских военкоматов возможно только с помощью закона об ответственности. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250603/ukraina-2020654868.html

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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины