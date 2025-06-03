https://ria.ru/20250603/ukraina-2020611453.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.06.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:03:00+03:00

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2025-06-03T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.По информации ресурса, сигнал включили во всех регионах практически одновременно — около 09:50.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире