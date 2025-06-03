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"Придется заплатить": в Британии вынесли Украине приговор
"Придется заплатить": в Британии вынесли Украине приговор - РИА Новости, 03.06.2025
"Придется заплатить": в Британии вынесли Украине приговор
Теракт в отношении российских аэродромов был последним шансом для Украины улучшить положение на фронте, и он провалился, пишет британское издание UnHerd. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T04:41:00+03:00
2025-06-03T04:41:00+03:00
2025-06-03T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Теракт в отношении российских аэродромов был последним шансом для Украины улучшить положение на фронте, и он провалился, пишет британское издание UnHerd."Операция, запланированная более года назад, стала последней высокорискованной попыткой Киева изменить траекторию войны, которая все больше движется в пользу Москвы", — говорится в публикации.По мнению автора, подобная авантюра не только не принесла Украине никаких преимуществ, но и в перспективе может привести к ослаблению ее позиций как в переговорном, так и в военном плане. Вдобавок это нападение может оставить Киев без американской военной поддержки."Украине придется заплатить высокую цену", — заключило Unherd.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ при помощи FPV-дронов на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
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"Придется заплатить": в Британии вынесли Украине приговор
UnHerd: Украине придется дорого заплатить за атаку по российским аэродромам