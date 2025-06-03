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"С них хватит": в США сделали резкое заявление после переговоров
"С них хватит": в США сделали резкое заявление после переговоров - РИА Новости, 03.06.2025
"С них хватит": в США сделали резкое заявление после переговоров
Переговоры в Стамбуле показали, что исход украинского конфликта должны решать Россия и США — такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джеффри... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T02:02:00+03:00
2025-06-03T02:02:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Переговоры в Стамбуле показали, что исход украинского конфликта должны решать Россия и США — такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Единственные переговоры, которые можно будет засчитать, — и они не проходят сейчас — это переговоры между Россией и США", — сказал он.По словам эксперта, Владимир Зеленский продемонстрировал, что к участию Украины в мирных инициативах нельзя относиться серьезно. Вашингтон, в свою очередь, обязана учесть все требования Москвы по обеспечению национальных интересов, пояснил профессор."Нам нужна договоренность между Россией и США, как между двумя ядерными сверхдержавами, о том, что с них (С США. — Прим. ред.) хватит участия в этой войне, хватит поставок вооружения, хватит расширения НАТО", — считает он.При этом, продолжил Сакс, Штаты должны разорвать все связи с Киевом и начать серьезное обсуждение с целью разрешить коренные причины конфликта, который они же и создали.Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020531298.html
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020566712.html
https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html
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россия, сша, украина, владимир зеленский, нато
Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
"С них хватит": в США сделали резкое заявление после переговоров
Профессор Сакс: исход украинского конфликта должны решать Россия и США