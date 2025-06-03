https://ria.ru/20250603/turtsiya-2020582037.html

"Явное предательство": в Турции резко высказались на фоне переговоров

"Явное предательство": в Турции резко высказались на фоне переговоров - РИА Новости, 03.06.2025

"Явное предательство": в Турции резко высказались на фоне переговоров

Украина предала усилия Турции по достижению мира, атаковав территорию России незадолго до переговоров в Стамбуле, пишет турецкое издание dikGAZETE. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T04:36:00+03:00

2025-06-03T04:36:00+03:00

2025-06-03T11:51:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина предала усилия Турции по достижению мира, атаковав территорию России незадолго до переговоров в Стамбуле, пишет турецкое издание dikGAZETE."Атаки, совершенные Украиной, являются явным предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию Турцией законной обороны", — говорится в статье.При этом автор отметил, что Анкара продолжает играть важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия со стороны Киева.Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020526399.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

россия

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в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле