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"Явное предательство": в Турции резко высказались на фоне переговоров - РИА Новости, 03.06.2025
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04:36 03.06.2025 (обновлено: 11:51 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/turtsiya-2020582037.html
"Явное предательство": в Турции резко высказались на фоне переговоров
"Явное предательство": в Турции резко высказались на фоне переговоров - РИА Новости, 03.06.2025
"Явное предательство": в Турции резко высказались на фоне переговоров
Украина предала усилия Турции по достижению мира, атаковав территорию России незадолго до переговоров в Стамбуле, пишет турецкое издание dikGAZETE. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T04:36:00+03:00
2025-06-03T11:51:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина предала усилия Турции по достижению мира, атаковав территорию России незадолго до переговоров в Стамбуле, пишет турецкое издание dikGAZETE."Атаки, совершенные Украиной, являются явным предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию Турцией законной обороны", — говорится в статье.При этом автор отметил, что Анкара продолжает играть важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия со стороны Киева.Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020526399.html
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в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
"Явное предательство": в Турции резко высказались на фоне переговоров

dikGAZETE: Украина предала усилия Турции по достижению мира в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина предала усилия Турции по достижению мира, атаковав территорию России незадолго до переговоров в Стамбуле, пишет турецкое издание dikGAZETE.
"Атаки, совершенные Украиной, являются явным предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию Турцией законной обороны", — говорится в статье.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Турция готова принять новый раунд переговоров в Стамбуле, сообщил источник
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При этом автор отметил, что Анкара продолжает играть важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия со стороны Киева.
Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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В миреРоссияУкраинаСтамбулВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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