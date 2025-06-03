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Цискаридзе почтил память умершего композитора Доги - РИА Новости, 03.06.2025
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Культура
 
21:26 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/tsiskaridze-2020749738.html
Цискаридзе почтил память умершего композитора Доги
Цискаридзе почтил память умершего композитора Доги - РИА Новости, 03.06.2025
Цискаридзе почтил память умершего композитора Доги
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни советского и молдавского композитора,... РИА Новости, 03.06.2025
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евгений дога
николай цискаридзе
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни советского и молдавского композитора, народного артиста СССР Евгения Дога королем вальса, в "достижениях которого нельзя усомниться". Молдавский композитор Евгений Дога скончался на 89-м году жизни, об этом сообщила депутат парламента республики Наталья Давидович. "Только что узнал печальную новость. Не стало Евгения Дмитриевича Дога - нашего короля вальса, автора произведения, признанного шедевром ЮНЕСКО и по праву Народного артиста СССР, в достижениях которого нельзя усомниться", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале. Цискаридзе также в память о композиторе опубликовал видео вальса, который прозвучал впервые в фильме "Мой ласковый и нежный зверь" в 1979 году, подчеркнув, что с тех пор он "не умолкает в наших сердцах". Евгений Дога - советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России. Автор многочисленных произведений для театра и кино. Его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" признан ЮНЕСКО одним из четырёх музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.
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ссср, россия, евгений дога, николай цискаридзе, молдавия
Культура, СССР, Россия, Евгений Дога, Николай Цискаридзе, Молдавия
Цискаридзе почтил память умершего композитора Доги

Цискаридзе назвал народного артиста СССР Догу королем вальса

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКомпозитор Евгений Дога
Композитор Евгений Дога - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Композитор Евгений Дога. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни советского и молдавского композитора, народного артиста СССР Евгения Дога королем вальса, в "достижениях которого нельзя усомниться".
Молдавский композитор Евгений Дога скончался на 89-м году жизни, об этом сообщила депутат парламента республики Наталья Давидович.
"Только что узнал печальную новость. Не стало Евгения Дмитриевича Дога - нашего короля вальса, автора произведения, признанного шедевром ЮНЕСКО и по праву Народного артиста СССР, в достижениях которого нельзя усомниться", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале.
Цискаридзе также в память о композиторе опубликовал видео вальса, который прозвучал впервые в фильме "Мой ласковый и нежный зверь" в 1979 году, подчеркнув, что с тех пор он "не умолкает в наших сердцах".
Евгений Дога - советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России. Автор многочисленных произведений для театра и кино. Его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" признан ЮНЕСКО одним из четырёх музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.
 
КультураСССРРоссияЕвгений ДогаНиколай ЦискаридзеМолдавия
 
 
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